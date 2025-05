Quiénes pueden entrar a Barajas por la noche: estas son las personas que tienen acceso al aeropuerto

La situación desencadenada en las terminales del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a causa de las personas sin hogar que pernoctan allí ha llevado a la toma de nuevas medidas.

A partir de esta noche, Aena ha informado a partir de un comunicado que reforzará los controles de acceso al aeropuerto para evitar que se agrave la situación. En consecuencia, entre las 21.00 horas y las 05.00 horas solo podrán acceder a las terminales aquellos pasajeros que porten el documento de transporte (billete o tarjeta de embarque), sus acompañantes y los propios trabajadores del aeropuerto.

Desde la entidad insisten en que esta medida "no supone" el cierre de las terminales, sino de un refuerzo para controlar los accesos al interior del aeropuerto. Se trata de una norma aplicada conforme a la legalidad vigente, en referencia a la ley de seguridad privada.

Una situación delicada

En lo referente a la propia situación que están viviendo las personas sin hogar que pernoctan en las instalaciones del aeropuerto, Aena ha recordado que lleva manteniendo contactos con el Ayuntamiento de Madrid para intentar gestionar el problema y encontrar una solución.

"Aena ha informado en todo momento de la situación y se ha ofrecido a colaborar todo lo posible con el Ayuntamiento de Madrid", señala la entidad. Seguirán colaborando "con el consistorio y las entidades del tercer sector para que las personas puedan acceder a una solución habitacional digna".

Personas sin hogar pernoctando en el aeropuerto de Barajas (Madrid) | Agencia EFE

Así lo han comunicado para recordar que "los aeropuertos no son infraestructuras preparadas para habitar, sino que son instalaciones exclusivamente de paso y que no tienen las condiciones adecuadas para pernoctar". Además, aseguran que "las personas trabajadoras de Aena no están formadas ni tienen entre sus funciones la atención social".

Reunión entre Almeida y Aena

Dado el nivel que ha alcanzado la situación en el aeropuerto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se reunirá este jueves con el presidente de Aena, Maurici Lucena, con el fin de brindar una solución.