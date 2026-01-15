Quién es Vaitiare Hirshon, la primera mujer que denunció los abusos sexuales de Julio Iglesias

Vaitiare Hirshon es actriz y modelo, tiene 62 años y ahora es madre de dos hijos y está casada con el diseñador de moda Edgard Asars con quien reside en Los Ángeles (Estados Unidos). Después de participar en varios proyectos televisivos y películas, decidió aparcar su carrera y dedicarse a varias empresas familiares de moda y diseño.

Pero antes de todo eso, en los años 80, se hizo muy conocida por mantener una relación sentimental de seis años con Julio Iglesias (1983-1989), quien acababa de separarse de Isabel Preysler. Él tenía casi 40 años y ella, 18.

La relación terminó y ambos mantuvieron una amistad, pero años después volvió a ponerse de actualidad a raíz de un libro de memorias que ella publicó en 2010, 'Muñeca de trapo' en el que relató varios de los episodios que vivió durante su relación con el cantante.

Tríos y drogas

En las páginas de su libro, Hirshon narró cómo conoció al cantante y cómo iniciaron la relación que mantuvieron durante seis años. También contó las facetas de mujeriego que tenía Iglesias y cómo él siempre le reconoció que era un hombre "machista" (esto fue confirmado por la actriz y modelo también durante una entrevista en 2010 con LOC).

Pero, sin duda, los aspectos más controvertidos de aquellas memorias fueron los que hacían referencia a la vida sexual que mantenía la pareja, ya que ella explicó que el cantante la había obligado a participar en tríos: "Me cuenta que va a llegar una muchacha: es guapa, viene de Alemania y, si queremos, ella podría hacernos el amor al mismo tiempo [...]. No digo nada, pero me siento sucia [...]. Cada noche una mujer distinta en nuestra cama. Son como él las quiere, de senos grandes y dispuestas a todo".

También explicó que fue Julio Iglesias quien la había introducido en el mundo de las drogas: "Saca un enorme cigarrillo de marihuana. "¿Te tienta?", me preguntó. Contesto que no me gusta el olor. Él insiste: "¿No tienes ningún vicio?" Guardo silencio [...]. "Vas a ver cómo llega a gustarte"". "Julio me da cocaína. No quiero aceptar: he estado libre de drogas durante meses. Él insiste y, finalmente, inhalo la raya. Luego hacemos el amor", narró.

El control de Julio Iglesias

En otras de las páginas, Hirshon contó que un día ella se estaba peinando y maquillando para parecer mayor con el objetivo de que la pareja que formaba con el cantante tuviera un "mejor equilibrio". En cuanto Iglesias la vio, se molestó: "Pero ¿cómo se te ocurre? Pareces una prostituta. No quiero que salgas sin sostén ni que uses tacones de más de siete centímetros, porque de ahí para arriba son zapatos de prostituta y tú tienes que ser una lady".