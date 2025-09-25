Quién fue María Brayans, la mujer más longeva de la historia de España con 117 años

Maria Branyas Morera (San Francisco -California-; 4 de marzo de 1907-Olot -Gerona-, 19 de agosto de 2024) ha sido la mujer más longeva del mundo desde el 17 de enero de 2023, cuando superó a la monja Lucile Randon. Por eso, esta supercentenaria se ha convertido en un sujeto de estudio único. De hecho, el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras ha descubierto distintos factores que han podido incidir en esta longevidad saludable que solo las personas supercentenarias tienen.

Quién fue María Branyas

Nació en marzo de 1907 en San Francisco (Estados Unidos), donde no residiría mucho tiempo, puesto que su familia decidiría mudarse a Nueva Orleans cuatro años más tarde. Era hija de un periodista expatriado que llegó a fundar una revista de renombre entre los migrantes hispanoamericanos.

Su siguiente mudanza no se haría esperar, ya que en 1915 y después de que su padre enfermase de tuberculosis, su familia decidió volver a España. En el viaje de vuelta moriría su padre, y madre e hija vivirían a caballo entre Barcelona y Bañolas. Fue entonces cuando Branyas pudo instruirse en competencias como la lectura, escritora, música y pintura.

Años más tarde, en 1930, se casaría con el doctor Joan Moret, con quien tendría tres hijos, a los que le siguieron once nietos y trece bisnietos. Con la llegada de la Guerra Civil y dada la profesión de su marido, tuvieron que huir de la Ciudad Condal y, de forma escalonada, se refugiaron en Olot. Allí, Branyas haría las veces de enfermera para ayudar a su esposo en sus labores médicas.

Una vez terminó la contienda y dado el buen estatus de su familia, se convirtió en ama de casa, lo que le permitió crear fuertes vínculos de amistad y gozar de una vida social bastante activa, alejada de los excesos y apoyada en el deporte.

En 2019 se convirtió en la mujer más longeva de España tras la muerte de Josefa Santos González. En 2020 contrajo y superó el covid, siendo la mujer más mayor en lograrlo. Y en 2023 batió otro récord, al convertirse en la mujer más longeva del mundo. Finalmente, el 19 de agosto de 2024 falleció en Olot a los 117 de años.

Resultados del estudio

Manel Esteller, médico del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, y quien pudo tomar muestras de saliva y sangre de Branyas para sus estudios, ha definido en los micrófonos de Más de Uno como una persona "muy vitalista, con energía, con una sonrisa, muy colaboradora y con muchos amigos", además, ha destacado sus ganas de aprender y ayudar "siempre al resto".

Esteller trata de buscar ahora la manera de replicar esta longevidad en el resto de personas, ya sea mediante fármacos o por medio de las modificaciones de la conducta. Sin embargo, en la parte de hábitos, Esteller ha reseñado que Branyas además de evitar vicios y realizar deporte asiduamente, tuvo una dieta con una extensa presencia de yogur, algo que ha subrayado dada la presencia de bacterias que contiene y que ayudan a tener una microbiota intestinal "adecuada"