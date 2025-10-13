Quién era Karolina Krzyzak, la influencer que ha muerto en Bali: pesaba 22 kilos y solo comía fruta

Karolina Krzyzak, una influencer polaca conocida por su estilo de vida extremo basado únicamente en frutas crudas, ha fallecido a los 27 años. Ese estilo de vida, cada vez más restrictivo, ha terminado en tragedia en Bali, donde fue hallada muerta con un peso de apenas 22 kilos, según medios locales e internacionales.

El frutarianismo

Originaria de Varsovia, Krzyzak se había trasladado a Reino Unido para estudiar en la Universidad de Leeds. Durante esa etapa comenzó a interesarse por las dietas veganas y más tarde abrazó el frutarianismo, una variante extrema que se basa casi exclusivamente en el consumo de frutas crudas. En sus publicaciones, la joven hablaba de los supuestos beneficios de este estilo de vida y defendía que el cuerpo podía "sanarse a sí mismo" sin necesidad de intervención médica.

En 2024 decidió mudarse a Bali, Indonesia, un destino popular entre comunidades que promueven la alimentación natural y los retiros de bienestar. Allí se instaló en una villa del complejo Sumberkima Hill Retreat, en el norte de la isla, donde continuó documentando su día a día. Pero quienes la conocían de cerca aseguran que su salud se fue deteriorando de forma evidente, estaba cada vez más delgada, débil y, además, reacia a recibir ayuda profesional.

Según varios medios polacos, su peso habría caído hasta los 22 o 27 kilos, y padecía síntomas claros de desnutrición severa. Sufría pérdida de masa muscular, uñas quebradizas, cabello debilitado y signos de agotamiento físico. Los empleados del complejo donde se alojaba alertaron de su estado, pero la influencer habría rechazado atención médica en varias ocasiones, convencida de que su dieta era suficiente para mantenerse sana.

Desnutrición extrema

El cuerpo de Karolina fue hallado sin vida en su habitación después de varios días sin tener contacto con nadie. Las autoridades locales atribuyen el fallecimiento a complicaciones derivadas de una desnutrición extrema, aunque la autopsia oficial no se ha hecho pública. Se cree que su muerte se produjo a finales de 2024, aunque la noticia ha trascendido ahora, tras la difusión del caso en medios polacos e internacionales.

Es un ejemplo de que las dietas extremas pueden llegar a ser peligrosas, y más la influencia que pueden ejercer las redes sociales en la promoción de estilos de vida sin base científica. Expertos en nutrición recuerdan que el frutarianismo, al eliminar proteínas, grasas y minerales esenciales, puede provocar graves deficiencias y afectar órganos vitales.

Su historia comenzó como un viaje hacia la "alimentación pura" y el bienestar, pero ha terminado convertida en un ejemplo de hasta dónde puede llegar la obsesión por la perfección y la búsqueda de la salud absoluta en internet.