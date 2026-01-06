Quién es David Uclés, el ganador del Premio Nadal 2026 a la mejor novela a sus 35 años

El escritor de 35 años David Uclés se ha dado a conocer por una narrativa que combina introspección emocional, memoria histórica y recursos cercanos al realismo mágico. El autor ha sido galardonado en la 82ª edición de los Premios Nadal por su nueva novela 'La ciudad de las luces muertas', que ubica en una Barcelona de posguerra, durante las 24 horas de un día, en la que se cruzan personajes de diferentes épocas y procedencias en un período de oscuridad total.

La etiqueta de "autor revelación" se le ha quedado pequeña después de que su nombre se asocie ya a algunos de los principales premios y listas de lo mejor del año en el ámbito literario en español. Ese reconocimiento se ha visto reforzado con el Premio Nadal, que históricamente ha marcado un antes y un después en la carrera de muchos escritores.

El impacto de "La península de las casas vacías"

El gran punto de inflexión en la trayectoria de David Uclés fue con 'La península de las casas vacías', una novela de fuerte carga simbólica y emocional que lo ha situado en el centro del mapa literario. El libro, con más de 300.000 ejemplares vendidos, ha logrado conectar con un público amplio gracias a su mezcla de intimidad, memoria y elementos fantásticos.

En esta obra, Uclés crea un territorio imaginario donde las casas, los silencios y las ausencias funcionan como personajes, y donde la Guerra Civil y sus consecuencias aparecen filtradas por la mirada de una familia y de un narrador que dialoga con el propio acto de escribir.

El autor ha explicado que quiso escribir sobre cómo las casas y los recuerdos siguen habitando a las personas, incluso cuando estas creen haber dejado atrás su pasado.

​ Reconocimientos y presencia mediática

Más allá del Premio Nadal, David Uclés ya había sido destacado por medios culturales y revistas especializadas, que lo han señalado como una de las figuras literarias del momento. La revista Esquire, por ejemplo, lo nombró Hombre del Año en la categoría de Literatura, subrayando tanto su talento como el fenómeno que ha supuesto su novela.

En entrevistas, el escritor ha recordado que su vocación se fue consolidando a base de pequeños pasos, lecturas y colaboraciones, hasta que empezó a tomarse en serio la posibilidad de dedicarse por completo a la literatura. "De pequeños gestos se hace el camino y ahí empecé a creérmelo poco a poco", ha señalado al hablar de sus inicios y de cómo fue ganando confianza en su escritura.

Qué supone el Premio Nadal para su carrera

El Premio Nadal, uno de los galardones más antiguos y prestigiosos de la narrativa en español, ha servido históricamente como trampolín para autores que luego se han convertido en fundamentales. Que el jurado haya elegido a David Uclés como ganador en 2026 sitúa su nombre en una genealogía de escritores que han marcado la literatura contemporánea.

Para Uclés, el premio no solo supone un aval institucional, sino también la confirmación de que su propuesta literaria —arriesgada en lo formal y muy íntima en lo temático— tiene un lugar central en el panorama actual. A partir de este reconocimiento, su figura se proyecta como una de las referencias obligadas de la narrativa española de los próximos años.