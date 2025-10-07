FLOTILLA A GAZA

Quién es 'Barbie Gaza', la influencer de la Flotilla que denuncia que fueron "torturados vip" de Israel

Esta influencer lo dejó todo para embarcarse en la Flotilla que intentaron llegar a Gaza con Greta Thunberg o Ada Colau.

👉La inquietud del marido de la TikToker española detenida en la Flotilla: "Me llamó y me dijo: ¡Están aquí! Y se acabó la comunicación"

ondacero.es

Madrid |

Quién es 'Barbie Gaza', la influencer de la Flotilla que denuncia que fueron "torturados vip" de Israel
La influencer 'Barbie Gaza' a bordo de un barco de la Flotilla | Instagram

Una de los 497 integrantes de la Flotilla es Ana Alcalde, Hanan en su nombre islámico tras casarse con Amin. Esta trabajadora social de 47 años, influencer y madre de seis hijos, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del grupo de activistas que se embarcaron en la Flotilla a Gaza.

La española ha sido apodada como 'Barbie Gaza', o 'Lady Flotilla' por sus declaraciones desde el barco Adán, en el que se embarcó camino a Gaza con 22 independentistas de la CUP. Antes de embarcarse en la Flotilla, sus vídeos en la red social TikTok e Instagram ya eran vistos por miles de personas.

Era considerada una influencer obsesionada con Palestina y actualmente su actividad en internet se centra en causas sociales y educativas, en concreto la causa palestina. La propia Ana ha reconocido en una entrevista a 'El Mundo' que dejó su trabajo por activismo y que ahora su familia vive del trabajo de su marido y de una villa que alquila.

Denuncia que fueron "torturados vip"

La creadora de contenido ha explicado a 'El Mundo' cómo decidió enrolarse en la Flotilla. Ha asegurado que ella pensó que tenía que estar y tenía que poner su cuerpo y darlo todo. Además, ha asegurado que para ella "sí que ha servido la Flotilla".

Tanto es así que ha asegurado que se iría a Gaza a vivir y pondría su cuerpo para ayudar a los campesinos a los que disparan a la distancia cuando van a recoger las aceitunas.

Ha reconocido que desde siempre ha llevado a Palestina en su corazón y pensó que iba a utilizar su viralidad para "meter sus ideas en los vídeos". Poco a poco vio que la cuenta, aunque era muy viral, se la "tumbaban cuando llegaba al millón, por tema político siempre"...

De los días que pasó detenida en Israel, la influencer ha denunciado que fueron "torturados vips" comparado con lo que hacen a los palestinos. "A los hombres por ejemplo les pegaron, a nosotras no", ha contado a 'El Mundo'.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer