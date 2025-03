Quién es Ana Peleteiro: edad, pareja y logros deportivos

Ana Peleteiro ha vuelto a ganar otro título. La atleta española se ha colgado el oro en la final del triple salto del Europeo que ha tenido lugar en Países Bajos. La atleta española tiene 29 años y cumple 30 el próximo 2 de diciembre.

Nació en Galicia y fue adoptada

Ana Peleteiro nació el 2 de diciembre de 1995 (25 años) en Ribeira (A Coruña). Más tarde fue adoptada. "Mi madre biológica es gallega y mi padre biológico no sé quién es. Mis padres no me adoptaron en Etiopía ni en Kenia, yo nací en Galicia, mis raíces son gallegas, pero la mitad de mis raíces, y se ve, yo soy negra, mulata, tienen que venir de África", cuenta la deportista en una entrevista para 'La Voz de Galicia'.

Además, la atleta reconoce que le gustaría conocer sus orígenes: "Me gustaría ir a África, conocer mis orígenes, pero no busco a mi familia biológica. Cuando tenga hijos, quiero poder explicárselo. Siempre supe que era adoptada, pero mis padres no tenían más información y no podían contarme más".

Su pareja, Benjamín Compaoré

Su carrera tuvo un pausa tras dar a luz a Lúa, su niña, en 2022. Ese año no pudo competir hasta que en febrero de 2023 regresó a las pistas para volver a los Juegos Europeos.

En la actualidad está casada con Benjamín Compaoré, desde 2023. "Me enamoré de ti hace muchos años atrás, pero la vida decidió que no era nuestro momento. 5 años más tarde, lo volví a hacer, pero esta vez de una forma completamente diferente", llegó a decir Peleteiro en sus redes sociales.

Su relación anterior con Nelson Évora no acabó bien, como denunció la propia deportista un tiempo después. "Ojalá me hubiese durado menos", aseguró, al mismo tiempo que dijo que se despertaba por las noches "teniendo relaciones sexuales sin consentimiento".

"Descubrí que tenía una doble vida, otra relación además de la mía, a escondidas, y aún así me quedé", señaló la atleta, que también contó que Évora controlaba cómo se vestía y cómo se relacionaba con familia y amigos.

Todos los títulos de Ana Peleteiro

Medallista de Bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: Ana Peleteiro alcanzó uno de los mayores logros de su carrera al obtener la medalla de bronce en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio, con un salto de 14.87 metros.

Plusmarquista Nacional: Ha establecido varios récords nacionales en triple salto, siendo una figura esencial en esta disciplina en España.

Campeona del Mundo Sub-20: Saltó a la fama en 2012 cuando se proclamó campeona del mundo Sub-20 en Barcelona, marcando el inicio de su carrera internacional.

Medallista en Campeonatos Internacionales: Ha ganado múltiples medallas en campeonatos europeos y mundiales tanto en pista cubierta como al aire libre.

Medallas y Títulos

Juegos Olímpicos: 1 Medalla de Bronce

Campeonatos del Mundo en Pista Cubierta: 2 Medallas de Bronce

Campeonatos de Europa al Aire Libre: 1 Oro, 1 Bronce

Campeonatos de Europa en Pista Cubierta: 2 Oros, 1 Plata

Campeonatos del Mundo Sub-20: 1 Oro

Campeonatos de Europa Sub-23: 1 Plata

Campeonatos de Europa Sub-20: 1 Bronce

Campeonatos del Mundo Sub-18: 1 Bronce

Campeonatos de España: 6 Títulos al Aire Libre, 8 en Pista Cubierta

Mejores Marcas Personales