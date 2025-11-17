SOCIEDAD

La queja de Pérez-Reverte por lo que le ha pasado con un taxista en otro país: "¿Somos tan idiotas que no nos damos cuenta de dónde nos están metiendo?"

El escritor vuelve a quejarse de la digitalización.

ondacero.es

Madrid |

Arturo Pérez-Reverte en una foto de archivo
Arturo Pérez-Reverte en una foto de archivo | Europa Press

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a ser viral en las últimas horas después de haber contado en sus redes sociales un suceso que le ha ocurrido con un taxista en un país extranjero.

Reverte se ha quejado de que al pedirle al conductor un ticket después de haber pagado, éste le ha pedido una dirección de correo electrónico al que enviárselo. "Que no tiene otra manera de dármelo, me dice", explicaba el escritor que en los días anteriores ya se había quejado de que las tarjetas de embarque en aerolíneas como Ryanair ya sean totalmente digitales.

Iba más allá, incluso, y se planteaba "lo que tardará en ser obligatorio en España, si es que no ocurre ya".

La queja del escritor está enfocada en que "sin email no habrá factura, ni ticket, ni nada...", al igual que hizo días atrás en su crítica a Ryanair. "Cada vez nos acorralan más (…) Esa gentuza no nos permite vivir sin teléfono móvil", dijo entonces.

En su queja sobre el ticket del taxi, Reverte se terminaba planteando "¿de verdad somos tan idiotas que no nos damos cuenta de dónde nos están metiendo?".

