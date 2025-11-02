Qué es el trastorno afectivo estacional y por qué aparece en otoño, según la psicología

Los cambios estacionales están relacionados en mayor o menor medida con el estado de ánimo. Por norma general, las personas suelen afrontar un periodo emocional más estable en los meses de primavera y verano. Sin embargo, en otoño suele darse un aumento en los casos de ansiedad y depresión.

La razón es sencilla: a menor horas de luz, mayor alteración en los ritmos circadianos. Los expertos en psicología advierten que el hecho de estar expuestos a menos horas de luz solar hace que se reduzca la producción de la serotonina y aumente la melatonina, la hormona que favorece el descanso.

Síntomas depresivos y otoño

Ahora bien, ¿qué se entiende por trastorno afectivo estacional (TAE)? Se trata de un tipo de depresión que se asocia a los cambios estacionales y normalmente suele comenzar y finalizar en la misma época cada año.

Este trastorno se caracteriza por provocar una alteración en el estado de ánimo que desencadena síntomas depresivos. Los más comunes suelen ser tristeza, desesperanza, fatiga, falta de energía, cambios en el apetito e incluso irritabilidad y problemas de concentración.

Un artículo recientemente publicado por la Fundación Quirón salud evidencia que aproximadamente el 10% de las personas suele padecer este trastorno, siendo el doble de frecuente en mujeres que en hombres. Por rangos de edad, esta depresión estacional suele darse entre los 20 y los 35 años. Aunque eso sí, afortunadamente tiende a disminuir con la edad.

Factores que agravan el trastorno estacional y cómo prevenirlo

Aunque cuando aparece suele darse de forma generalizada, lo cierto es que hay ciertos factores que influyen negativamente, como el aislamiento social, el estrés o una disminución en la actividad física.

Al dejar de practicar deporte de manera continuada y disminuir el contacto con amigos y familia, se alteran procesos hormonales y neurológicos que afectan al estado de ánimo.

Pero no todo es negativo. Los expertos recomiendan una serie de hábitos para prevenir y evitar la depresión estacional, como salir a caminar con luz solar, mantener una alimentación equilibrada, practicar ejercicio regularmente, respetar los horarios de sueño y evitar el aislamiento social, entre otros.