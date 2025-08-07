Qué son las tormentas secas y por qué preocupan en plena ola de calor

Las condiciones meteorológicas extremas que afectan a la Península Ibérica no solo se traducen en altas temperaturas. A este escenario se suma ahora un fenómeno atmosférico que preocupa a los expertos por su potencial riesgo, la irrupción de tormentas secas durante los próximos días.

¿Qué es la tormenta seca?

La tormenta seca es un fenómeno en el que se genera actividad eléctrica y fuertes rachas de viento, pero sin precipitaciones significativas. Aunque las nubes producen lluvia, esta se evapora antes de tocar el suelo debido a las capas de aire extremadamente seco en niveles bajos de la atmósfera. El resultado: rayos sin agua y un elevado peligro de incendios.

El motor oculto de las tormentas

Estas tormentas se alimentan de los llamados reventones secos: masas de aire descendente generadas por nubes convectivas que, al llegar al suelo, provocan ráfagas de viento que pueden superar los 100 km/h. Aunque no traen agua, sí pueden arrastrar polvo, provocar daños materiales y multiplicar las condiciones para la propagación de fuegos.

¿Dónde impactarán más fuerte?

Según ElTiempo.es, la actividad tormentosa comenzará este jueves por la tarde en áreas del interior peninsular, especialmente en Jaén y Granada, donde ya se ha activado el riesgo por rayos y viento. Las tormentas continuarán durante el viernes y el fin de semana, con previsión de afectar al sureste peninsular, Pirineos, sistema Ibérico y puntos de la Cantábrica. Aunque en algunas zonas como Sierra Nevada, el Pirineo o el Sistema Ibérico se esperan aguaceros, en la mayoría del territorio español predominará la tormenta seca.

Una ola de calor sin precedentes

Las temperaturas seguirán siendo extremas hasta, al menos, el martes 12 de agosto. Mientras tanto, las tardes se verán marcadas por nubes de evolución y posibles reventones que podrían sorprender incluso en zonas del centro peninsular. Andalucía, Castilla-La Mancha, Pirineos y Galicia están en el foco de los expertos.