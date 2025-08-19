Qué significa que un territorio sea declarado como zona catastrófica por los incendios

España vive uno de los peores veranos de su historia en cuanto los devastadores efectos que los incendios están dejando a lo largo del país, con más de 380.000 hectáreas arrasadas en el territorio en el presente curso. Las consecuencias ambientales y humanas en diversas zonas han obligado al presidente Pedro Sánchez ha activar la declaración de "zona catastrófica" en el próximo Consejo de Ministros.

Fuentes gubernamentales adelantaron que la medida se aplicará a las comarcas más golpeadas por los incendios forestales en el norte y el este peninsular, así como a varios municipios del litoral mediterráneo y del interior que han resultado gravemente afectados por las inundaciones y tormentas torrenciales registradas a finales de este verano.

¿Qué significa ser declarado zona catastrófica?

La declaración de zona catastrófica es una figura recogida en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y supone el reconocimiento formal de que un territorio ha sufrido daños de gran magnitud que superan la capacidad de respuesta ordinaria de las administraciones.

Este estatus permite activar un paquete especial de ayudas y medidas extraordinarias, entre las que se incluyen:

Compensaciones económicas a particulares por pérdida de viviendas y enseres.

Subvenciones y créditos blandos para la recuperación de negocios y explotaciones agrarias.

Apoyo financiero a ayuntamientos para la reparación de infraestructuras y servicios públicos dañados.

Beneficiosfiscales para vecinos y empresas de la zona.

Refuerzo de los recursos de emergencias en caso de necesidad continuada.

Además esta medida gira en torno a la mejora de los sistemas de prevención de las zonas afectadas, para evitar posibles futuros riesgos además de ayudar a impulsar la reconstrucción y desarrollo de los municipios y zonas afectadas.

En cuanto a sectores como la agricultura, la ganadería o el turismo, el Gobierno puede poner en marcha préstamos en condiciones ventajosas y programas de apoyo económico dirigidos a estas áreas especialmente vulnerables, que suelen sufrir fuertes pérdidas en situaciones de incendios o inundaciones.

La declaración de zona catastrófica implica un reconocimiento oficial de la gravedad de los daños y permite activar un conjunto excepcional de medidas destinado a favorecer la recuperación rápida de las áreas afectadas.

Para desarrollar todos estos objetivos se activarán ayudas directas tanto a particulares, como a empresas, ayuntamientos y comunidades autónomas.

Próximos pasos

La declaración que aprobará el Consejo de Ministros implica que, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, las administraciones locales y autonómicas podrán tramitar las ayudas con mayor rapidez, mientras que los afectados deberán acreditar los daños sufridos para acceder a las compensaciones.