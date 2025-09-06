Qué se sabe de Wizz Air: la aerolínea húngara que quiere ocupar el hueco de Ryanair en España

El anuncio de que Ryanair cerrará algunas de sus bases en España y reducirá su capacidad en varios aeropuertos del país ha sido la noticia económica de los últimos días. En total se reducirán un millón de plazas de la compañía irlandesa en España, casi la mitad de ellas (400.000) en Canarias.

Ryanair cerrará su base de Santiago, mantendrá cerradas las de Valladolid y Jerez, cancelará todos sus vuelos a Vigo y Tenerife Norte, y reducirá su capacidad en Asturias, Santander y Zaragoza además de en la ya mencionada Canarias. En total cancelará 36 conexiones.

Este anuncio ha sido aprovechado por otras aerolíneas low cost, que no han tardado en reaccionar reafirmando su apuesta por España. Iberia Express, filial de Iberia, ha anunciado que programará más de un centenar de vuelos adicionales para la temporada de invierno en sus con Canarias, y Volotea se ha mostrado abierta a explorar nuevas oportunidades en las rutas que dejará Ryanair.

Pero de la que más se ha hablado en los últimos días ha sido de la aerolínea húngara Wizz Air, que ya anunciado que ampliará su capacidad en España con nuevas rutas hasta el próximo mes de marzo.

En qué aeropuertos españoles opera Wizz Air

El plan de expansión anunciado por Wizz Air contempla un total de diez millones de asientos en España sumando 35 nuevas rutas en un año que conectarán 16 aeropuertos españoles con toda Europa.

Entre las novedades destacan las conexiones con Londres Luton (Inglaterra) y otros destinos como Gdansk (Polonia) y Skopje (Macedonia del Norte).

En los aeropuertos afectados por el anuncio de Ryanair, Wizz Air opera en las siguientes rutas:

Santander : Bucarest (Rumanía)

: Bucarest (Rumanía) Zaragoza : Roma (Italia), Bucarest y Cluj-Napoja (Rumanía)

: Roma (Italia), Bucarest y Cluj-Napoja (Rumanía) Gran Canaria : Budapest (Hungría), Roma (Italia), Breslavia (Polonia) y Bucarest (Rumanía)

: Budapest (Hungría), Roma (Italia), Breslavia (Polonia) y Bucarest (Rumanía) Tenerife : Viena (Austria), Budapest (Hungría), Milán, Roma y Venecia (Italia), Gdansk, Katowice y Varsovia (Polonia)

: Viena (Austria), Budapest (Hungría), Milán, Roma y Venecia (Italia), Gdansk, Katowice y Varsovia (Polonia) Fuerteventura: Katowice y Varsovia (Polonia)

La aerolínea húngara opera, además, en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Bilbao, Alicante, Castellón, Girona, Palma de Mallorca e Ibiza.

Precios y suscripciones

Los precios de los billetes de Wizz Air no son muy diferentes a los de Ryanair y el resto de aerolíneas low cost, usando unas prácticas similares en materia de equipaje. El precio del billete sencillo no incluye el equipaje de mano, solo una mochila de pequeñas dimensiones (40x30x20), y el resto de tarifas va a aumentando en función de los servicios que se contraten.

Wizz Air cuenta, además, dos tipos de programas de suscripciones por el que tanto el viajero como sus acompañantes pueden disfrutar de cupones especiales, promociones exclusivas o atención al cliente prioritaria. El precio de estos planes varía desde 59,99€/año hasta los 384,99€/año.