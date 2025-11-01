Qué se sabe del secuestro exprés de Carabanchel: se investiga si la víctima es el alunicero 'Niño Juan'

La Policía Nacional continúa investigando el secuestro exprés de una persona que se produjo en la noche de este viernes en el distrito de Carabanchel (Madrid). Según las primeras informaciones aportadas por testigos, tres coches de alta gama habrían embestido a otro vehículo, lo habrían tiroteado para, acto seguido, coger a su conductor, introducirlo por la fuerza en uno de los coches y darle a la fuga.

Fueron los testigos presenciales quienes llamaron a la Policía, que acudió rápidamente al lugar de los hechos donde se encontraba abandonado el coche que había sido tiroteado. Numerosos vecinos también grabaron el momento con sus teléfonos móviles, unas imágenes que resultarán muy útiles a los investigadores.

'Niño Juan', la posible víctima

La Policía Nacional está investigando si la identidad del conductor secuestrado es Juan María Gordillo Plaza, más conocido como 'Niño Juan', un delincuente con un engrosado historial delictivo a sus espaldas, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el origen de este secuestro es alguna venganza o ajuste de cuentas con este delincuente, aunque no se descartan otros motivos.

A la banda del 'Niño Juan' se le atribuyen, entre otros delitos, cincuenta asaltos a camiones con mercancías y robos en naves de todo el territorio nacional, entre ellos, el de un cargamento de teléfonos móviles valorado en más de 1,3 millones de euros en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Qué se sabe del secuestro

Este posible secuestro ocurrió a las 20:45 horas a la altura del número 65 de la calle de Antonio López, en el distrito de Carabanchel, cuando tras el choque entre unos vehículos los vecinos escucharon también detonaciones, según han informado a EFE fuentes policiales.

Hasta la mañana de este sábado, la Policía no había recibido ninguna denuncia por desaparición relacionada con lo ocurrido.

Según se investiga, los tres coches de alta gama embistieron a un vehículo, lo tirotearon, sacaron al conductor y lo introdujeron a la fuerza en uno de los coches para, después, huir rápidamente del lugar.

El vehículo que conducía el secuestrado quedó abandonado en mitad de la calzada, sin ocupantes y con impacto de balas, según pudieron comprobar los agentes a su llegada.

La Brigada Policial de Policía Científica acudió de forma inmediata a inspeccionar ocularmente el lugar y en estos momentos está al cargo de la investigación el Grupo 12, responsable de perseguir casos de secuestros.

La grúa retiró el vehículo tiroteado que quedó abandonado en la vía pública.