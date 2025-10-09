Qué se sabe del riesgo de un nuevo apagón en España: por qué podría producirse

España se encuentra, de nuevo, en riesgo de sufrir otro apagón como el que ya tuvo lugar el pasado 28 de abril y que tuvo a España, Portugal y puntos del sur de Francia sin suministro eléctrico durante nueve y 20 horas, en función de la zona geográfica. Así lo ha confirmado Red Eléctrica Española en un documento que le ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que ha manifestado que en las últimas dos semanas ha detectado "variaciones bruscas de tensión en la red eléctrica peninsular".

A pesar de que dichas variaciones están "dentro de los márgenes establecidos", Red Eléctrica ha advertido de que "pueden desencadenar potencialmente desconexiones de demanda y generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico". Por eso mismo, la entidad dirigida por Beatriz Corredor le ha propuesto a la CNMC una serie de cambios para los que ha solicitado su aprobación urgente "de manera temporal y excepcional".

¿Cómo se puede evitar el apagón?

Las propuestas de Red Eléctrica contemplan implicaciones en los procesos de programación, en las restricciones técnicas, en la regulación secundaria y en el control de tensión.

Por tanto, se ajustará la planificación de la producción eléctrica, la cual flexibilizará la publicación de los programas par evitar sobrecargas. Asimismo, se autorizará a las centrales a gestionar mejor sus reservas de energía del tal forma que tengan mayor capacidad de respuesta ante imprevistos en la red.

Por otra parte, se obligará a hacer un seguimiento estricto de los programas de generación y de las rampas de potencia para evitar los cambios bruscos. Asimismo, se endurecerán los requisitos del control de tensión. Ahora obligarán a que el 90% de las mediciones cumplan los estándares.

El Ministerio pide que todos los agentes cumplan con sus funciones

Por otra parte, en otro de los párrafos, Red Eléctrica ha explicado que debido al desarrollo del sistema en los últimos tiempos es ahora cuando "comienzan a aparecer estas dinámicas". Entre los elementos que señala se encuentran el crecimiento de las instalaciones electrónicas conectadas al sistema y la alta concentración en determinados puntos de este, las cuales pueden "modificar su potencia en muy pocos segundos".

A su vez, la CNMC elevará esta cuestión a audiencia pública hasta el 15 de octubre y la mantendrá en este estado durante 30 días naturales. Estos se podrán prorrogar otros 15 días naturales a petición del operador.

Con todo, tras ser informado por el operador, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha solicitado a Red Eléctrica que opere según sus funciones y a la CNMC que extreme la supervisión y tome las medidas oportunas para que no haya incidentes.