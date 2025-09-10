Lo que se sabe del encuentro entre el rey Carlos III y su hijo, el príncipe Harry, tras 19 meses sin verse

La última vez que el príncipe Harry, duque de Sussex, vio a su padre, el rey Carlos III del Reino Unido, fue en febrero de 2024, después de que al monarca le diagnosticasen un cáncer por el que aún se está tratando. Ahora, un año más tarde, ambos se han sentado a tomar el té este miércoles, según indica la cadena pública BBC a falta de comunicaciones oficiales por el momento.

Los rumores de este encuentro crecieron en Reino Unido después de que vieran juntos a los asesores de comunicación de ambos el pasado mes de julio en un club de Londres, lo que se interpretó entonces como lo que podría ser un gesto de acercamiento.

Desde que Harry y su mujer Meghan Markle se mudaron a California en 2020, donde ahora viven con sus dos hijos, han sido muy críticos con la familia real y la institución en entrevistas, documentales televisivos y la autobiografía de Harry, "Spare". Harry hizo comentarios especialmente duros sobre Carlos y William, su hermano mayor y heredero al trono, lo que llevó a una ruptura total en la relación familiar.

Posible reconciliación entre padre e hijo

Tras perder una batalla legal con el gobierno británico sobre su seguridad en mayo, Harry expresó su deseo de un acercamiento. "Por supuesto que algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán por escribir un libro. Claro que no me perdonarán por muchas cosas. Pero me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir luchando. Y la vida es preciosa", dijo el príncipe en declaraciones a la BBC. "No sé cuánto tiempo le queda a mi padre. No quiere hablar conmigo por este asunto de la seguridad, pero sería bueno reconciliarnos".

No se sabe a ciencia cierta cómo ha transcurrido el encuentro entre padre e hijo, pero lo que sí es cierto es que este podría ser el primer paso para una reconciliación. Respecto al príncipe de Gales, por el momento no hay rumores de que también vaya a haber un encuentro entre ambos y, por tanto, tampoco una reconciliación.