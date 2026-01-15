Por qué las redes sociales quieren que 2026 sea "el nuevo 2016": el reto viral que inunda Instagram y TikTok

2026 ha comenzado con un trend viral en Instagram y TikTok: "Hagamos que 2026 sea el nuevo 2016", por lo que todo el mundo ha empezado a compartir fotografías y vídeos de esa época. Influencers, cantantes, modelos y en especial la Generación Z -personas nacidas entre 1997 y 2012- consideradas los primeros nativos digitales.

Hace 10 años no existía la IA, nadie pensaba que llegaría una pandemia mundial que lo cambiaría todo o que la tecnología invadiría tanto nuestras vidas. Es por eso que muchas personas recuerdan esta época con nostalgia y el mensaje de fondo del trend es tan simple como querer escapar del presente y volver a una época, aparentemente, más fácil.

¿Cómo ha surgido este trend?

El pasado 31 de diciembre el usuario de TikTok @taybrafang publicó un vídeo en el que anticipaba, con ansiedad, la llegada de 2026 con una recopilación de momentos virales de 2016. Destacan clips de Music.ly, canciones como Panda, Black Beatles, Love Yourself...

El vídeo se ha vuelto viral y los usuarios de Instagram y Tiktok han comenzado a compartir momentos y fotografías de esa época con mensajes claramente nostálgicos y un deseo de volver a ese pasado.

Las redes no monetizaban ni dependían de un algoritmo

En los carruseles de fotos de 2016 hay varios elementos en común: los filtros de la aplicación Retrica, los filtros de Snapchat -sobre todo el de orejas y boca de perro-, la estética Tumblr, fotos borrosas o subidas sin contexto... Sin embargo, hoy todo eso ha cambiado.

Laura Escanes, una de las famosas que se ha sumado al reto, lo recuerda así en su post de Instagram "Nos veníamos arriba con sesiones de fotos caseras con mis amigas… filtros imposibles, poses 0 naturales, todo pensado para ser una chica tumblr y estar a la moda".

Sin embargo, ahora en las redes sociales existe una presión porque todo el contenido sea monetizable, la necesidad de crear una marca personal y la viralidad puede volverse en contra. Es por ello que, sobre todo la Generación Z es la que más está compartiendo este trend.

La Generación Z lo considera el último año tranquilo

Para la Generación Z, el 2016 fue el último año tranquilo. Tal y como ha explicado la psicóloga Marian Barrantes en la revista Telva, no es solo una cuestión de nostalgia. "Esta generación ha crecido entre crisis económicas, pandemia y una presión constante por ser alguien". Por eso, al echar la vista atrás creen que el 2016 fue el último año tranquilo. 2016, en palabras de la psicóloga, "no es tanto 'quiero volver ahí', sino 'ahí fui feliz sin saberlo...'", ha sentenciado.

Hace una década no existía TikTok, en ese momento la red social era Music.ly, por la que todo el mundo se volvió experto en hacer playback, mientras que los retos del mannequinn challenge o el water bottle flip inundaron las redes. Buena parte de la Generación Z vivió su momento de graduación o últimos veranos antes de pasar a la universidad y el Pokémon Go llegó a los móviles, convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos de la historia.

Efemérides de 2016

A nivel internacional, 2016 fue el año del Brexit y de las elecciones presidenciales en Estados Unidos que ganó Donald Trump frente a Hillary Clinton. Ocurrieron dos atentados yihadistas con decenas de muertos -en Bruselas y Niza-, murió Fidel Castro y la ciudad Siria de Alepo cayó en manos de los rebeldes.

Stranger Things, que precisamente hace unos días finalizó su última temporada, se estrenó hace 10 años y La La Land se convirtió en el fenómeno cinematográfico del año -y a día de hoy, es considerada una de las mejores películas de la historia-. En el ámbito deportivo, se celebraron los Juegos Olímpicos de 2016, Portugal ganó la Eurocopa y el Leicester City la Premier League por primera vez en su historia.