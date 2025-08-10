Lo que puedes borrar de tu móvil para que funcione más rápido

A veces nuestros móviles parecen una extensión de nuestro cuerpo: los usamos para todo y a todas horas. Esto provoca que acumulemos una gran cantidad de aplicaciones, archivos y documentos que van mermando el espació de la memoria de nuestro dispositivo. Para que la funcionalidad de nuestro móvil sea óptima es recomendable que hagamos una limpieza de vez en cuando.

Para ayudarte a tener una visión más amplia de qué puedes borrar o de qué elementos debes deshacerte y así mejorar el rendimiento de tu móvil, te dejamos una lista detallada.

Aplicaciones que no usas

En muchas ocasiones visitamos algún lugar y nos descargamos una app que nos ayuda a guiarnos o hace tiempo tenías una app favorita pero que cada vez has ido usando menos. Uno de los pasos para mejorar el rendimiento de tu móvil es desinstalar esas apps que no hayas abierto en meses (redes sociales viejas, juegos, herramientas olvidadas).

Puedes tener en cuenta que algunas aplicaciones tienen una versión "Lite" (como Facebook Lite) o aplicaciones web para ahorrar espacio.

Archivos y caché acumulados

¿Qué es la caché? Para que tengamos bien claro este concepto, la caché es un tipo de memoria temporal que almacena datos de aplicaciones y sitios web para que se carguen más rápido en futuras ocasiones. Por ejemplo, las apps ocupan caché, las apps de navegación o el mismo sistema del móvil. Lo que sucede es que con el paso del tiempo esos archivos memorizados se acumulan en la caché y ralentizan el funcionamiento del dispositivo.

Para hacer una limpieza de la memoria caché ve a “Ajustes > Almacenamiento > Caché (o entra en cada app y limpia su caché manualmente)”.

Para ayudarte a deshacerte de estos archivos basura existen apps como Files by Google o CCleaner que ayudan a eliminar archivos temporales, miniaturas y descargas antiguas.

Fotos y videos duplicados o borradores

Una de las funcionalidades estrella de nuestros móviles es poder hacer fotografías. Pero esto conlleva un gran inconveniente: se acumulan.

Por eso es importante hacer una limpieza cada cierto tiempo y eliminar fotos repetidas, capturas de pantalla innecesarias y videos que ocupan mucho.

Puedes usar Google Fotos o iCloud para guardar copias en la nube y luego borrarlas del móvil.

Mensajes y archivos pesados de WhatsApp

Al igual que sucede con las fotografías, nuestras aplicaciones de redes sociales ocupan gran parte de la memoria de nuestro dispositivo, ya que no solo guarda los mensajes que nos enviamos, también guarda imágenes, documentos, audios y vídeos. Si no se hace una limpieza regular todos estos archivos usarán cada vez más espacio de nuestro móvil. Para ello, ve a “Ajustes de WhatsApp > Almacenamiento y datos > Gestionar almacenamiento” para borrar lo que no necesites.

También puedes eliminar conversaciones antiguas con archivos adjuntos pesados.

Música y podcasts descargados

Aunque ya no es necesario que tengamos discos enteros o canciones descargadas para poder escuchar música, si usas Spotify, YouTube Music o Apple Music puedes escuchar en streaming música, pero muchas veces también decidimos descargar algunos discos en especial por si nos quedamos sin conexión. Ten esto en cuenta y borra descargas que ya no escuches.

[[H2:Descargas antiguas (PDF, APKs, etc.)

La carpeta de “Descargas” muchas veces es la gran olvidada, ya que ahí se van acumulando documentos PDF o instaladores de apps (APK). Revisa de vez en cuando esta carpeta y borra los documentos y archivos temporales que no necesites.

Datos de aplicaciones pesadas

Muchos juegos y aplicaciones de redes sociales, como Facebook y TikTok acumulan GB de datos. Para poder hacer una limpieza, ve a “Ajustes > Aplicaciones”, selecciona las que quieres limpiar y pulsa “Borrar datos” (ojo: esto reinicia la app como recién instalada).

Widgets y fondos de pantalla animados

Los widgets en vivo y los fondos animados consumen RAM y batería. Elimina los que no uses.

Consejos para que nuestro dispositivo móvil tenga un buen rendimiento

Hay acciones que marcan la diferencia y que ayudarán a que tu móvil tenga más espacio libre, funcione con menos lentitud y con un mejor rendimiento.