Qué pueden reclamar los viajeros afectados por el accidente de Adamuz: devoluciones, gastos y derechos laborales

Miles de pasajeros continúan afectados por la suspensión del tráfico ferroviario tras el accidente de Adamuz, con trenes cancelados y retrasos que afectan especialmente a las conexiones entre Madrid y Andalucía. Se prevé que la situación siga así al menos durante los próximos días.

Por ello, Patricia Suárez recuerda en Por fin que los pasajeros de trenes cancelados tienen algunos derechos que no se deben pasar por alto. "Se tiene que devolver el importe de los trenes cancelados, salvo que se pueda aplazar y a título individual no importe tomar otro tren, pero el 100% de ese dinero se tiene que devolver", asegura.

No obstante, la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) advierte de que la normativa ferroviaria es menos protectora que la aérea. A diferencia de lo que ocurre con los vuelos, en el caso de los trenes no está garantizado automáticamente que las compañías cubran gastos de comida, bebida o alojamiento.

Sin embargo, insiste en que "hay que reclamarlo". Por eso pide a la gente que guarde sus tickets y que reclame esa indemnización, ya que se trata de un gasto que uno ha tenido que acometer por una tercera cuestión.

La situación también tiene implicaciones laborales. Muchas personas no han podido desplazarse a su puesto de trabajo debido a la interrupción del servicio. "Hay que tener en cuenta que el Estatuto de los Trabajadores incorporó a finales de 2024 que por temas de catástrofes, fenómenos meteorológicos y riesgo grave tenemos hasta cuatro días de permiso retribuido para ir al trabajo", detalla. Eso sí, este derecho debe estar debidamente justificado.

Otro de los problemas que están afrontando los afectados es el encarecimiento de los desplazamientos alternativos. Esto se conoce como "precios dinámicos", un fenómeno que dispara los precios cuando aumenta la demanda.

"Estamos en un limbo normativo que va a permitir que muchas empresas suban los precios porque el algoritmo se dé cuenta del aumento de la demanda", señala respecto a la normativa propuesta por el Gobierno para limitar estos precios y que aún no está aprobada.