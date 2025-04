Qué posibilidades hay de que salga un papa español en el cónclave

Tras la muerte del papa Francisco a los 88 años de edad tras no superar sus problemas de salud, la Iglesia se encuentra en sede vacante. El camarlengo es la autoridad que se hace cargo institucional y administrativamente de las decisiones de la Santa Sede hasta que comience el cónclave y se elija al nuevo pontífice.

Pueden votar aquellos cardenales menores de 80 años -España es el tercer país con más cardenales en el Colegio Cardenalicio-, pero solo podrán votar cinco: Juan José Omella, José Cobo Cano, Ángel Fernández Artime y Carlos Osorio Sierra. Estaba previsto que formara parte del cónclave el cardenal arzobispo emérito de Valencia, Antonio Cañizares, si bien no acudirá por problemas de salud.

Cuatro cardenales españoles tienen posibilidades

De estos cuatro candidatos, el nombre más sonado es el del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Si bien, él mismo ha afirmado que no se va a votar a sí mismo: "Yo desde luego, no me veo. Yo no me voy a votar, evidentemente", dijo a EFE desde el Palacio Episcopal.

En cuanto a Carlos Osorio tiene 79 años, por lo que quizás, aunque de manera extraoficial, su elección podría quedar descartada. Por lo tanto quedan José Cobo de 59 años, arzobispo de Madrid y designado como cardenal por el papa Francisco en septiembre de 2023.

Y Ángel Fernández Artime de 64 años, también designado cardenal por Francisco en 2023. De hecho, vivió durante varios años en Buenos Aires, donde tuvo trato con él. Es Pro-prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

Si bien, el periodista José María Zavala y también director de cine y escritor de libros como 'Papas tras los muros del Vaticano en una entrevista em el programa Por Fin de Onda Cero fue muy contundente al hablar sobre las posibilidades de los españoles: "Los cardenales españoles no tienen prácticamente ninguna posibilidad de acceder al papado". Según él, el sucesor de Francisco será Peter Turkson, Robert Sarah, Matteo Zuppi o Luis Antonio Tagle.

Tres papas españoles y un "antipapa" a lo largo de la historia

Si en los próximos días el papa elegido es español no sería una novedad, ya que a lo largo de la historia ha habido tres papas españoles y un "antipapa". Aunque es cierto que han pasado siete siglos desde el último pontífice español, Pedro de Luna, conocido como Benedicto XIII. Si bien su pontificado no está reconocido por Roma porque pertenecía al Cisma de Occidente, por eso se le llama "antipapa".

El primer papa español fue Dámaso I. Nació en la actual Galicia y su papado duró entre el año 166 y el año 384. Fue clave para la consolidación del cristianismo en Occidente y fue canonizado tras su muerte. Sigue siendo un referente sobre todo entre arqueólogos e historiadores de la Iglesia.

El segundo fue Calixto III, el primer pontífice de la familia Borja. Su papado duró entre1455 y 1458. Su legado fue controvertido, marcado por la guerra contra los turcos, ya que quería movilizar la cristiandad hasta allí. También se le recuerda por abrir el camino del nepotismo en el Vaticano.

El tercer papa fue Alejandro VI, sobrino de Calixto III. Su elección como papa en 1492 no fue vista con buenos ojos por muchos sectores de la Iglesia, ya que su red de apoyo, su fortuna y sobornos fueron los que le llevaron al poder. De hecho, sus años de papado son recordados por la corrupción y el nepotismo. Tuvo hijos -algo impensable- y las teorías sobre su muerte apuntan a que fue asesinado.