Lo que no podrás llevar en tu maleta en esta aerolínea desde el 1 de octubre: alegan motivos de seguridad

A partir del 1 de octubre de 2025 llega una nueva medida de seguridad a una de las aerolíneas más importantes a nivel internacional. El objetivo, según ha confirmado la empresa en un comunicado, es "mitigar los riesgos" durante el vuelo.

Así, los clientes que viajen con Emirates, no podrán utilizar ningún "tipo de batería externa en los vuelos" de esta aerolínea. En cambio, los pasajeros sí podrán llevar "un cargador portátil a bordo", aunque tampoco podrán utilizarlos en la cabina del avión para ningún fin.

Nuevas medidas de seguridad

Según ha informado la compañía, el cargador deberá ser inferior a 100 vatios-hora. Las baterías externas "no podrán utilizarse para cargar ningún dispositivo personal a bordo" y tampoco está permitido cargar la batería externa con "la fuente de alimentación del avión".

Asimismo, remarca el comunicado, "todas las baterías externas deben tener disponible la información sobre su capacidad". Además, no podrán "colocarse en el compartimento superior del avión", sino que deberán situarse "en el bolsillo del asiento o debajo del asiento delantero".

Disminuir riesgos durante el vuelo

Esta normativa, anunciada el pasado mes de agosto por la aerolínea, persigue "mitigar los riesgos relacionados con las baterías externas a bordo", ya que, según afirman, "en los últimos años se ha producido un incremento de incidentes relacionados con baterías de litio a bordo de los vuelos en todo el sector de la aviación".

De esta manera, a partir del 1 de octubre "todas las baterías externas están sujetas a las nuevas normativas" a bordo de la aerolínea Emirates.

Respecto a la norma para los cargadores, Emirates asegura que el cambio de ubicación a lugares accesibles dentro de la cabina "garantiza que en caso de incendio la tripulación pueda responder rápidamente y extinguir el fuego".