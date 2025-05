Lo que piensa el papa León XIV sobre el matrimonio LGTB y el papel de la mujer en la Iglesia

Este jueves a las 18:07 minutos de la tarde, la fumata blanca asomaba por la chimenea de la Capilla Sixtina. A los pocos minutos se hacía oficial que Robert Francis Prevost es el nuevo papa León XIV. Parece que la Iglesia Católica ha apostado por la continuidad respecto al pontificado de Francisco debido a la responsabilidad como prefecto del Dicasterio para los Obispos que ostentó durante los dos últimos años dentro del Gobierno del Vaticano, sin embargo, es posible que mantenga diferencias en ciertos debates controvertidos.

El papel de la mujer

En ocasiones anteriores, León XIV se ha mostrado reticente a que las mujeres asuman a un papel más relevante dentro de la estructura eclesiástica. Durante el Sínodo sobre la Sinodalidad de 2023, el todavía cardenal Prevost destacó que la ordenación de mujeres no resuelve el problema de la desigualdad, y advirtió que “clericalizar” a las mujeres podría incluso generar nuevos desafíos.

“Es cierto que las mujeres hacen una contribución significativa a la vida de la Iglesia, pero esto no justifica que deban ser ordenadas como sacerdotes”, afirmó León XIV en ese encuentro, según señala el portal The College of Cardinals Report. Leyendo estas palabras se puede esperar que León XIV sea algo más conservador que su predecesor en el trono de Roma, Francisco fue avanzó en este camino con acciones como el nombramiento de Raffaella Petrini, una religiosa franciscana, en el puesto de vicaria general del Gobernatorato del Vaticano.

La cuestión LGTB

La cuestión LGBT es uno de los debates más candentes dentro de Iglesia, aunque el americano con doble nacionalidad peruana y estadounidense sí se ha mostrado a favor de la unión civil contra las personas del mismo sexo, su posición no ha sido favorable a la instauración del matrimonio homosexual en la Iglesia Católica, por lo que es probable que mantenga una posición más cautelosa y conservadora sobre este tema que su predecesor.

Respecto a la carta 'Fiducia supplicans' publicada por Francisco, en la que defendía el respaldo a las bendiciones de parejas del mismo sexo, Prevost matizó que era importante tener en cuenta el contexto cultural de cada región o país, en especial mención de África, para poder ponerlo en la práctica.