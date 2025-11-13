Qué ha pasado con Andy y Lucas: cronología de la ruptura del dúo musical

Tras más de 20 años siendo dúo musical y amigos, Andy y Lucas, han "roto" definitivamente. Y no de la mejor manera.

Lo que ha sido una carrera de éxitos musicales se ha convertido en una retahíla de reproches y acusaciones que han acabado con una posible denuncia de Lucas a Andy tras su entrevista en 'El Hormiguero' y el éxito de la canción en solitario de Andy, 'Marioneta' un tema en el que al estilo Shakira se dirige a Lucas y reconoce haberse dejado tratar como una marioneta.

Una canción llena de mensajes

"Quién eres tú para jugar con mis sueños, quién eres tú para hablar de sentimientos, si tú no quieres a nadie, tan solo a tu egoísmo, olvídate de mi persona porque para ti no existo", dice el estribillo de la canción de Andy como artista en solitario, que deja poco lugar a dudas de la mala relación que existe entre ambos.

Cronología del agitado final

El 10 de octubre fue la fecha en la que el mítico dúo firmó su final. Tras su último concierto de la gira de despedida, 'Nuestros últimos acordes', Andy y Lucas se desvincularon musical y personalmente. El dúo ha sido uno de los referentes del flamenco pop y un icono para la generación de los 2000.

Pese a 24 años de carrera musical con éxitos conocidos por todos como 'Tanto la quería', Son de amores' o Carita morena', el dúo gaditano no ha podido evitar su polémico final cargado de acusaciones y reproches.

En noviembre de 2023 anunciaron la separación y una gira de despedida. Algo que sorprendió a sus fans, pero que los cantantes justificaban porque la cardiopatía isquémica de Lucas era incompatible con llevar la ajetreada vida sobre el escenario.

Para despedirse de la industria y de su público, el dúo anunció una gira de despedida que se alargó más allá de 2024. Esto hizo que recibieran críticas de estrategia de marketing y, sumado a los rumores de un supuesto enfrentamiento entre ambos, hizo que explotara todo.

En mayo de 2025, tras varios rumores, emitieron un comunicado negando cualquier "conflicto", ya que se especuló con una supuesta pelea física entre ambos en uno de sus conciertos. Por ello, se vieron obligados a emitir un comunicado en el que negaban cualquier mala relación y/o enfrentamiento.

"Ni nos llevamos mal, ni ha existido ningún tipo de conflicto físico entre nosotros", señalaron.

Las pullas entre ambos

Pero después de ese rumor, vinieron más, y la mala situación entre ambos empezó a hacerse palpable en los conciertos. Andy no interactuaba tanto como Lucas con él y se quedaba en un segundo plano. Además, Andy comenzó a publicar una serie de stories en Instagram con mensajes crípticos que podrían ser interpretados como una indirecta a Lucas.

"Toda deuda se paga. Toda verdad se revela", decía Andy en la red social.

Anteriormente, Lucas había hecho unas declaraciones donde no dejaba en muy buen lugar a Andy, y sobre un futuro en solitario de su compañero, dijo: "Andy no vale para hacer eso. Hay que tener una disciplina y Andy no la tiene".

En las entrevistas que iban concediendo ambos por separado iban dejando declaraciones e indirectas sobre el otro y se iba conociendo cuál era la relación real entre ambos. Andy llegó a hablar de que los problemas personales de Lucas habían afectado a la gira: "Lucas ha pasado por muchos problemas personales también. No me gustaría estar en su pellejo", declaró.

La operación de nariz de Lucas

Lucas sorprendió el año pasado con un cambio radical en su rostro, y es que la forma de su nariz lucía diferente. La forma extraña de su nariz fue motivo de todo tipo de especulaciones, y Lucas se vio obligado a hablar de ello. En una entrevista en septiembre, reconoció que se había sometido el año pasado a una rinoplastia por un problema respiratorio cuyo resultado fue negativo por no seguir las indicaciones médicas.

Todo se precipitó en los meses de septiembre y octubre, cuando el cruce de acusaciones entre ambos era imparable. Andy reconoció en una entrevista con El Debate que no veía un futuro junto a Lucas.

En octubre, el dúo anunció la cancelación del concierto del 5 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña, alegando "problemas de producción ajenos a los artistas". Este hecho se sumó a las declaraciones de un promotor en las que aseguraba que Lucas le debía 360.000 euros por los honorarios de la gira de despedida.

Los rumores de la mala situación no paraban de crecer y aunque ellos lo negaran, los medios se hacían eco de lo que verdaderamente sucedía entre ambos: una relación inexistente. Tras el concierto de despedida, la situación no ha mejorado y Andy, que ha comenzado una carrera en solitario, ha revelado en 'El Hormiguero' que él no veía nada de dinero de las reproducciones de Spotify y YouTube y que todo se lo quedaba Lucas.

Durante la entrevista Andy confesó que estaba "amargado" y que cuando la gente le tachaba de "soso" en los conciertos no es porque lo fuera, sino porque estaba mal.