Qué pasa con los trenes en España: incidencias, viajeros afectados y mucha desesperación

En los últimos días, el servicio ferroviario ha experimentado ciertas incidencias graves que afectan principalmente a la red de alta velocidad que conecta Andalucía con Madrid. La más reciente fue la registrada este domingo en un tren Alvia que había salido a las 07:00 horas de Madrid con destino a Cádiz. Sin embargo, hacia las 09:45 horas se quedó parado a la altura de Córdoba en plena ola de calor.

"Estamos sin aire, sin agua, sin cobertura", explicaba Antonio, uno de los viajeros afectados, a Onda Cero. Una situación que cada vez iba a peor: "La gente se está poniendo más nerviosa, el calor es peor con el paso de las horas". La situación en el interior del tren se volvió casi insostenible: gente abanicándose, nada de aire acondicionado y mucha desesperación.

Vídeo enviado por Antonio, pasajero del tren

Según publicó Adif en un mensaje a través de X (antes Twitter), los viajeros del tren de la incidencia iban a ser "transbordados a otra composición para poder seguir hasta destino". La incidencia también afectó a otros trenes, que pudieron registrar retrasos mientras duraba el transbordo de los afectados.

Otra de las más recientes fue la registrada el pasado 5 de agosto, cuando una incidencia en la infraestructura provocó la suspensión de los trenes de alta velocidad que conectaban con la capital andaluza. En total se vieron afectados seis trenes y uno de ellos directamente no llegó a salir de la estación de origen.

Dados los últimos acontecimientos, muchos se preguntan qué está ocurriendo con los trenes en España y por qué se registran tantas incidencias de forma consecutiva.

Trenes que se caen "a cachos"

Ante esta situación, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, acusó este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez de "estar en paradero desconocido" en pleno agosto, con "los trenes cayéndose a cachos" por el caos ferroviario, con una de cada cinco familias sin poder irse de vacaciones "por la pobreza vacacional a la que les ha abocado el Ejecutivo de Sánchez", o con la cesta de la compra y la vivienda "disparadas", pues "cuestan el doble que antes".

Según Ezcurra, "la política de verdad no debería parar nunca" y ha puesto en valor la labor de los agricultores, los trabajadores, los servidores públicos y privados que están manteniendo a España "viva, a pesar de tener un Gobierno muerto".

En este sentido, ha afirmado que el Partido Popular se va a "dejar la piel" para seguir garantizando que a los pueblos de España llegue vida, lleguen oportunidades y haya futuro; y para que el respeto a la ley, a las costumbres y a la libertad de cada cual "sea la norma".