Qué pasa con la reducción de horas lectivas: el plan educativo que Pedro Sánchez quiere llevar al Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que promoverá una ley educativa en la que se incluirán nuevas medidas, entre las que destaca la reducción de horas lectivas del profesorado en el aula. Concretamente, el máximo de horas para los docentes de Primaria será de 23 horas, mientras que para los de la ESO, Bachillerato y resto de etapas formativas será de 18. El líder del Ejecutivo pretende que estas modificaciones entren en vigor a partir del próximo curso.

La clave de este anuncio, tal y como ha detallado el presidente en un acto en una escuela infantil de Getafe (Madrid), es que en la actual Ley Orgánica que modifica a la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) se incluye "una recomendación" de las horas lectivas que tendrían que tener los profesores. Sin embargo, con esta nueva normativa lo que se pretende es implantar "una obligatoriedad".

Además, el líder del Ejecutivo ha ratificado su compromiso con la reducción de las ratios de alumnos por profesor. Para llevarlo a cabo, la próxima semana se reunirán el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con los sindicatos y posteriormente con las comunidades.

Por último, Sánchez ha desvelado los detalles del programa de ayudas anunciado en la Conferencia de Presidentes que se celebró en Barcelona el pasado mes de junio. Para la consecución de este plan se movilizarán 175 millones de euros que se extraerán del Fondo Social Europeo Plus, que servirán para garantizar la educación infantil -0 a 3 años- de todos aquellos niños cuyas familias vivan con rentas inferiores al umbral de la pobreza.