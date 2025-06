¿Qué pasa si recibo un bizum por error y me quedo el dinero? La multa de un juzgado a un hombre por no devolver 20 euros

Bizum se ha convertido en los últimos años en una de las aplicaciones más usadas por los ciudadanos en España, especialmente por los más jóvenes. Esta permite hacer transferencias rápidas y sin ningún tipo de comisión a otros usuarios, lo que la ha convertido en una herramienta fundamental para gestionar gastos grupales.

Pero también puede llevar a equívocos y llevarnos a enviar dinero por error a otro contacto con el que nos tendríamos que poner de acuerdo para recuperar, ya que la aplicación no permite anular una transferencia ya hecha.

¿Qué ocurre si no conseguimos contactar con ese otro usuario o este decide no devolvernos el dinero? Pues esta situación se ha dado en Benavente (Zamora), donde un vecino de la localidad ha sido condenado a una multa de 180 euros por no devolver un bizum de 20 que había recibido por error.

Según la jueza instructora del caso, quedó probado que la propietaria del móvil y la cuenta bancaria de la que salió el dinero no había consentido esa transferencia y el usuario beneficiado de ella no procedió a devolver el dinero a la denunciante, por lo que fue condenado por un delito leve de apropiación indebida.

El vecino en cuestión ha sido condenado a devolver a las víctimas los 20 euros del bizum en concepto de responsabilidad civil y afrontar las costas judiciales, lo que eleva el montante a 180 euros de multa.