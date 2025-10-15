Qué pasa en la RAE y por qué hay polémica con el Instituto Cervantes

La Real Academia Española (RAE) y el Instituto Cervantes se han visto envueltos recientemente en una polémica desatada tras las declaraciones de Luis García Montero, director de este último, al máximo responsable de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

"La RAE está en manos de un experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias". Estas fueron las declaraciones de García Montero sobre Muñoz Machado, catedrático en Derecho Administrativo.

Tras estas acusaciones, la RAE expresó su "absoluta repulsa" por tales "incomprensibles manifestaciones". La institución apuntó en un comunicado que las palabras del director del Cervantes "son especialmente lamentables" y recordó que Muñoz Machado fue elegido "democráticamente en dos ocasiones por el pleno de la institución", poniendo en valor que "no solo es un experto jurista, sino uno de los ensayistas e historiadores más reconocidos de nuestro país".

Tensión en el Congreso de la Lengua Española

Este debate que se ha generado a partir de las palabras del responsable del Instituto Cervantes llegaron a empañar incluso la inauguración del Congreso de la Lengua Española, que inició este martes en la ciudad peruana de Arequipa. A pesar de que tanto García Montero como Muñoz Machado intentaron aplazar las respuestas a las preguntas sobre su disputa hasta que finalice el Congreso, la tensión fue más que evidente en sus intervenciones.

"Estoy interesado en colaborar con las instituciones de Perú para que el Congreso salga lo mejor posible. Las diferencias, que son muchas, las podemos conversar después, una vez que acabe el Congreso, desde España", dijo entonces García Montero. Por su parte, el director de la RAE señaló que "sobre otras cuestiones que no tienen nada que ver, que son cuestiones periféricas", no se iba a pronunciar "ni ahora ni a lo largo del Congreso".

Pérez-Reverte llama "mediocre y paniaguado" a García Montero

A la polémica entre ambas instituciones se le suman las declaraciones del académico y escritor español Arturo Pérez-Reverte, que ha llamado "mediocre y paniaguado" a García Montero después de acusar al Ministerio de Asuntos Exteriores de querer "colonizar" la RAE "abriéndose paso a codazos para protagonizar la fotografía".

El autor ha criticado "la incompetencia de los sucesivos ministros de Exteriores, en especial del último". Asegura que desde el Gobierno pretenden poner la RAE "a su servicio y contaminarla como han hecho con todas las instituciones españolas".