Qué le pasa a tu cuerpo si comes pan todos los días, según una nutricionista: "El blanco es una porquería"

El pan es un alimento muy popular en la dieta mediterránea. Así lo confirma el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que en su últimoInforme de Consumo Alimentario en España, publicado en 2022, desveló quelos hogares españoles dedican un 4,40% de su gasto en alimentación a la compra de pan, mientras que, en promedio, cada individuo consume una cantidad de 27,94 kilos de este producto al año.

Desde Onda Cero, hablamos con la Dietista-Nutricionista, María Sanchidrián Lavado, acerca de cómo nos afecta el consumo de pan y los distintos tipos que existen.

Qué ocurre si comes mucho pan

Algo que la especialista malagueña resalta es que "el pan no es un alimento protector de la salud". Partiendo de esa base, asegura que nunca nadie va a recomendar su ingesta, ya que no es imprescindible para conseguir buenos valores nutricionales.

"El pan blanco es una porquería"

El mercado ofrece distintos tipos de pan, pero María reniega del blanco, calificándolo como "una porquería": "No es bueno para la salud porque es harina refinada, por lo que es mejor no consumirlo. Si lo haces, no es que vayas a provocar un problema de salud porque eso es muy factorial, pero sí que es verdad que te va a dar un pico de glucosa que no es beneficioso", añade.

Asimismo, la experta hace hincapié en que el principal problema de comer pan es que puede desplazar la ingesta de otros alimentos, haciendo que tu alimentación sea "más pobre de nutrientes". Por ejemplo, dice, "si estás utilizando el pan como acompañante de la comida, es muy probable que recurras a él, dejando al lado otros productos que están en el plato y que son más interesantes, como el boniato, las patatas o la verdura".

Otros tipos de pan

Como alternativa al pan blanco, María Sanchidrián propone comer pan integral, "a poder ser 100% integral". Asimismo, explica que los panes de cereales también son válidos, independientemente de si son de centeno o llevan semillas.

Sanchidrián también recalca que las personas que tienen celiaquía ni siquiera pueden tomar nada que haya estado en contacto con el pan, a excepción del compuesto por trigo de sarraceno.

¿Cuánto pan se puede comer al día?

La graduada por la Universidad de Granada, con 12 años de experiencia en consulta, explica que no hay una cantidad determinada de pan que puedas comer al día, puesto que todo dependerá de tu actividad diaria. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta que su consumo no puede hacer que desplaces las raciones de otros alimentos que necesitas, como frutas o verduras.