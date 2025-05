Qué es la mitomanía: el trastorno que Frank Cuesta dice sufrir

Frank Cuesta, conocido naturalista y herpetólogo quien saltó a la fama por su programa 'Frank en la jungla', emitido en 'Cuatro', está siendo protagonista en las últimas horas por la publicación de un vídeo en redes sociales en el que asegura que su Santuario, en el que acoge animales, no sería tal, sino que sería más "una granja de animales", puesto que "han sido comprados" y no adoptados como siempre ha defendido. Esta actuación se debería a "un grave problema que tengo de mitomanía y ego".

"No tengo cáncer, llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer. Ni soy veterinario, ni herpetólogo, tengo conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco son conocimientos profesionales", apuntaba Cuesta en el vídeo mencionado.

Sin embargo, horas más tarde, el naturalista ha publicado otro vídeo en el que indica que todo sería un montaje y que "he intentado solucionar este problema cuatro veces". "Ahora me arriesgo a que saquen todo, me jodan la vida y quedar como un soez y un guarro, pero ya me da igual", ha expresado en el segundo vídeo, al tiempo que ha señalado que "hoy he puesto un vídeo de un guion que se me mandó y que esta mañana han corroborado que se me mandó y que si yo hacía este vídeo se paraba todo este acoso".

¿Qué es la mitomanía?

Tras las publicaciones de los vídeos, todo queda en manos de las autoridades. No obstante, cabe explicar qué es esta enfermedad. Se trata de un trastorno psicológico que se caracteriza por la tendencia a mentir de manera compulsiva y reiterada, incluso cuando no hay una razón evidente para hacerlo. Los mitómanos suelen ser grandes inventores de historias, exageradores de hechos o modificadores de la realidad, y suelen hacerlo porque buscan la aprobación, atención y admiración de los demás.

Los rasgos que más se suelen repetir en la conducta de las personas que sufren de esta enfermedad son las mentiras frecuentes e innecesarias, el autoconvencimiento, la falta de control y la manipulación. Para su tratamiento es necesario recurrir a la psicología especializada en la terapia cognitiva-conductual para poder identificar las causas y reeducar el pensamiento.