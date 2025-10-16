Qué es el 'mermaiding': nadar con cola de sirena ya es una práctica deportiva

'Mermaiding', del inglés mermaid, que significa doncella de mar, es como se conoce a este deporte acuático en el que quienes lo practican se visten de sirenas o tritones. "Es un fenómeno mundial", ha expresado Carlos Canales, con sorna, en el último episodio de El Colegio Invisible junto con Lorenzo Fernández Bueno.

"Es una actividad dedicada al deporte y al ejercicio y a las actividades subacuáticas, pero con cola de sirena", ha señalado Canales. Cabe recordar que en el mundo occidental, las sirenas siempre han tenido mucho éxito, hay "verdaderos creyentes" incluso. El objetivo de este deporte es "representar el mundo con trajes de sirenas y tritones", ya que recrean un mundo acuático con actividades físicas.

En España poco a poco va ganando popularidad

Principalmente, el 'mermaiding' está asentado en China y Estados Unidos, mientras que en Europa donde más seguidores hay de este fenómeno es en Alemania. En España, por su parte, existe la 'Asociación Sirénida', "un grupo de sirenas y tritones profesionales especializados en realizar espectáculos dentro y fuera del agua", según puede leerse en su página web.

Estos tritones y sirenas tienen un certificado oficial emitido por la Asociación Internacional de Instructores de Sirenas IMSIA o la certificadora de buceo SSI y están acreditados en socorrismo, rescate acuático y primeros auxilios. Asimismo, enseñan a niños y adultos "el arte de la natación con cola y la apnea", algo que combinan con la preocupación por el medioambiente y si difusión y concienciación.

La creencia en las sirenas viene desde la antigüedad, como bien señala el historiador Jesús Callejo en su libro 'Hadas', en el que clasifica a las hadas de agua en dos tipos: andinas, las de agua dulce, y las sirenas, de agua salada. Además, explica que en la Edad Media, en las costas de Galicia y Asturias, las familias poderosas se atribuían la descendencia de seres del mar, por eso en algunos escudos heráldicos hay motivos marinos, porque "entendían que sus estirpes estaban mezcladas con seres del mar", comentaba Canales.

Beneficios para la salud del 'mermaiding'

Más allá de lo insólito de este deporte, o del desconocimiento para la mayoría de la población, lo cierto es que en España cada vez va ganando más terreno. A finales de julio se celebró en el Aquópolis de Madrid la primera convención de sirenas y tritones de España, precisamente organizada por la Asociación Sirénida.

El 'mermaiding' es entendido como una modalidad de buceo que combina la natación estilo mariposa con la apnea. Una de las fundadoras de la asociación Sirénida lo describe en una entrevista en El Mundo como "una oportunidad de entrenar muchas disciplinas en una, lo que conlleva entrenar habilidades como la apnea o la capacidad pulmonar, la coordinación, la fuerza, técnicas de salvamento...".

Además, tiene beneficios para la salud, como el fortalecimiento de los músculos, mayor elasticidad, mejora de la coordinación y de la agilidad, favorece la relajación y el descaso y activa el sistema circulatorio, entre otros.