Qué es la meningitis y cuáles son sus principales riesgos

La familia de una chica de 14 años fallecida por meningitis meningocócica en Cádiz ha denunciado al Servicio Andaluz de Salud por los presuntos errores de diagnóstico que cometió el hospital concertado en el que fue atendida, en donde primero creyeron que la adolescente estaba drogada y después que había sufrido una agresión sexual.

Los padres de la menor, Nerea González Fernández, llevaron el pasado 10 de marzo a su hija al hospital “Virgen del Camino” de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) (de José Manuel Pascual Pascual S.A y concertado con el SAS), porque "llevaba dos días con malestar generalizado (náuseas, vómitos y fiebre)".

La menor llegó "con destemplanza, dolor de cabeza, vómito, mareo, rigidez en la nuca y lenguaje ininteligible" al hospital.

Allí se le realizó una analítica de sangre, que, según el comunicado, ofreció "toda una serie de parámetros claramente, patológicos: entre ellos "leucocitosis de 18.300, con Linfopenia y Trombopenia" o "una alteración del INR" (índice que indica el tiempo que tarda en coagularse la sangre de una personas) a 1.66, cuando lo normal es que sea de 1.

"Aún con ello, no se le realiza la prueba de procalcitonina (PCT) ni otros reactantes de la fase aguda para averiguar si una bacteria o virus es el que está causando la infección", explica el comunicado del abogado de la familia.

¿Qué es la meningitis?

La meningitis es la infección e inflamación del líquido y membranas que rodean al cerebro y médula espinal, las meninges. Puede ser viral cuando un virus entra a través de las vías respiratorias y llega al cerebro o bacteriana cuando una bacteria ingresa a través del torrente sanguíneo, explica la enciclopedia médica Medline Plus. Los casos más graves son los de encefalitis en los que además de las meninges, el encéfalo también se ve infectado.

Los principales síntomas de la meningitis son:

Cefalea

Fiebre

Náuseas y vómitos

Fotofobia o exceso de sensibilidad a la luz

Rigidez de nuca

Alteración de la conciencia

Crisis epilépticas

La Asociación Española contra la Meningitis advierte de otros síntomas como vómitos, manchas en la piel, convulsiones, manos y pies fríos y dolor muscular y articular. Las personas con más riesgo de contraer meningitis son los menores de 5 años, jóvenes de 15 a 24 años y las personas con un sistema inmunitario debilitado.

El Ministerio de Sanidad señala que las vacunas es la forma más eficaz de prevenir la meningitis. Las vacunas frente a meningococo C, vacunas tetravalentes o vacunas frente a meningococo C. Las bacterias causantes de meningitis son la Haemophilus Influenzae B (HiB), el neumococo y el meningococo con todos sus serogrupos (A, B, C, W, X e Y).

La tasa de mortalidad para la meningitis bacteriana aguda varía según la persona. En menores de 20 años es menor del 3%. En menores de 60 está en el 17% mientras que en mayores de esa edad el porcentaje sube al 37%.