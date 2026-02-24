Por qué no llega a España el coche autónomo: "Apenas tendríamos accidentes"

El coche autónomo ya es una realidad en Estados Unidos o en China, pero ¿cuánto tiempo tardaremos en ver vehículos autónomos en nuestras carreteras? El CEO de Next Mobility y doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Deusto, Javier Goycochea, explica en Por fin por qué no llega el coche autónomo a España.

Javier explica que el coche autónomo es una realidad desde hace muchos años en países como China o EEUU. El vehículo autónomo arrancó en 2009 y en 2026 ya hay mil vehículos así en China. En Estados Unidos la cifra de robot taxis es de 3.000.

¿Por qué no llega el coche autónomo a España?

El doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Deusto explica que en Europa nos fijamos primero en la regulación y en cómo abordar los posibles problemas que deriven del coche autónomo.

"En Europa ponemos el foco en la regulación y es imposible hacer convivir la innovación con la regulación", afirma el experto. "Nos empeñamos en regular algo que todavía no sabemos su posible futuro alcance", señala.

¿Qué han hecho otros países?

Goycochea dice que en otros países no se han preocupado tanto de la regulación y no se han dedicado a intentar resolver las incógnitas que deja el coche autónomo si se produce un accidente. "Lo que han hecho en otros países es lanzarlo para que los ciudadanos puedan disfrutar de una nueva forma de desplazarse", señala.

¿Son seguros los coches autónomos?

CEO de Next Mobility asegura que se fía más de un coche autónomo que de sí mismo y que si todos los vehículos tuvieran que conducir, por ejemplo, en el interior de la M-30 de Madrid fueran conducidos en modo autónomo, la frecuencia siniestrado bajaría del 20%, "Es decir, apenas tendríamos accidentes", recalca.