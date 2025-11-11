A qué hora es el sorteo 11 del 11: estos son todos los premios de dinero que se reparten

El Sorteo 11 del 11 de la ONCE se celebra este martes 11 de noviembre de 2025 y vuelve a convertirse en uno de los acontecimientos más esperados del año. Este sorteo extraordinario, es ya tradicional en el calendario de la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

El sorteo dará comienzo a las 21:25 horas (hora peninsular), y podrá seguirse en directo a través de la web oficial de la ONCE, en su canal de YouTube y también a través de diversos medios digitales. Además, los resultados se podrán consultar posteriormente en diferido en los canales oficiales de la organización. Los cupones, con un precio de 6 euros, estarán disponibles hasta las 21:00 horas del mismo día tanto en los quioscos autorizados como en la web de la ONCE.

Los premios del Sorteo 11 del 11 de 2025

El atractivo principal de este sorteo reside en la magnitud de los premios que reparte, con más de un millón de combinaciones premiadas en total. Este año, el 11 del 11 pone en juego los siguientes importes:

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie principal.

11 premios de 1.000.000 € cada uno (a las cinco cifras y serie de las extracciones adicionales).

119 premios de 50.000 € (a las cinco cifras).

1.309 premios de 2.000 € (a las cinco cifras de las extracciones adicionales).

1.080 premios de 1.200 € (a las cuatro últimas cifras).

10.800 premios de 120 € (a las tres últimas cifras).

108.000 premios de 12 € (a las dos últimas cifras).

1.080.000 premios de 6 € (por reintegro a la última cifra).

¿Cómo funciona este sorteo?

El Sorteo 11 del 11 de la ONCE funciona de una forma sencilla pero muy especial. Cada combinación de cinco cifras (del 00000 al 99999) corresponde a un cupón único, que además puede tener distintas series. El precio de cada cupón es de 6 euros y puede adquirirse tanto en los puntos de venta oficiales de la ONCE como a través de su web, hasta las 21:00h.

Para que te toque algún premio hace falta tener suerte, es lógico. Pero si no toca, puedes quedarte con la conciencia tranquila, de no haber "perdido el dinero". Porque este sorteo tiene un fuerte componente solidario. Los fondos obtenidos a través de la venta de cupones contribuyen a sostener la labor social de la ONCE, una organización que desde hace décadas promueve la integración laboral, educativa y cultural de las personas con discapacidad visual en España.