Qué hacer en caso de incendio: guía para protegerte y preparar tu hogar

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, España se enfrenta este año a un aumento significativo de incendios forestales que ponen en riesgo tanto los ecosistemas como la integridad de las personas y sus hogares. Ante esta situación, conocer las medidas correctas para actuar durante un incendio y preparar adecuadamente la vivienda es fundamental para minimizar daños y proteger la vida.

Esta guía práctica ofrece consejos clave para saber qué hacer en caso de incendio y qué elementos tener a mano en casa para estar prevenido frente a estas emergencias.

Cómo actuar en caso de incendio

Mantén la calma y alerta

Lo primero es mantener la serenidad para poder pensar con claridad y actuar con rapidez. Escucha las indicaciones oficiales de emergencias a través de radio, televisión o redes sociales.

Evacúa solo si las autoridades lo ordenan

No abandones tu domicilio sin instrucciones oficiales. Si recibes orden de evacuación, hazlo con rapidez pero sin prisas, apagando gas, electricidad y cerrando puertas para limitar el avance del fuego.

Protege vías de acceso y salidas

Si el incendio se acerca y no puedes evacuar, busca áreas seguras alejadas de zonas con humo o llamas y accesos despejados para los servicios de emergencia.

No inhalar humo

Usa una tela húmeda para cubrir nariz y boca y evitar inhalar humo tóxico, uno de los principales peligros en incendios.

Comunicación constante

Informa a familiares y servicios de emergencias sobre tu ubicación o cualquier cambio en la situación.

No intentesapagar grandes llamas tú solo

Salvo pequeños conatos, no te arriesgues a luchar contra el fuego sin equipamiento ni apoyo profesional.

Medidas preventivas para tu hogar

- Mantén limpias y despejadas las áreas exteriores: Retira maleza, hojas secas y objetos inflamables cerca de tu casa para frenar la propagación del fuego.

- Ten un kit de emergencia preparado: Incluye linterna, baterías, radio a pilas, mascarillas, agua embotellada, alimentos no perecederos, documentos importantes y un botiquín de primeros auxilios.

- Materiales resistentes al fuego: En la medida de lo posible, usa materiales de construcción y pintura resistentes al fuego.

- Sistemas de riego y extintores: Mantén instalaciones de riego exteriores o mangueras listas para usar y al menos un extintor en el hogar de fácil acceso.

- Planifica rutas de evacuación: Ten claras las vías de salida y puntos de encuentro para tu familia o convivencia.

Qué comprar para estar preparado en casa ante un incendio

Detector de humo

Estos dispositivos alertan tempranamente sobre la presencia de humo en el hogar, ayudando a reaccionar a tiempo.

Máscaras antipolvo o con filtro para humo

Protegen las vías respiratorias frente a inhalación de partículas tóxicas.

Linternas y baterías extra

Mantén varias fuentes de luz para cortes de electricidad durante la emergencia.

Aplicaciones móviles de alerta y seguimiento

Descarga apps oficiales para estar informado en tiempo real sobre incendios y órdenes de evacuación.

España ha intensificado medidas preventivas este 2025, con inversión en limpieza forestal y campañas informativas para la población. Sin embargo, el compromiso ciudadano directo con estas recomendaciones es clave para reducir riesgos y proteger vidas.

Prepararse con anticipación, respetar las indicaciones oficiales y actuar con prudencia puede salvar tu hogar y tu vida en épocas de incendios. Nunca subestimes el poder de la prevención y la información adecuada.