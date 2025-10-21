Por qué se hace el cambio de hora y desde cuándo: esta es la historia del huso horario que tiene España

Dos veces al año los españoles cambiamos las agujas de nuestros relojes para adaptar el horario a invierno o a verano. Este lunes, el presidente del Gobierno anunció su intención de reactivar el debate en el seno de la UE para abolir el cambio de hora.

La historia del huso horario que tiene España

España está situada aproximadamente en la misma longitud que el Reino Unido y Portugal, que usan el huso horario de Greenwich (GMT o UTC+0). Esto significa que, naturalmente, España debería estar en el mismo huso horario que estos países.

El primer cambio de hora en España se produjo en 1918, aunque ni entre los años años 1920 y 1925 ni entre 1930 y 1936 se produjo ningún cambio de hora. El Gobierno de Franco retomó en 1940 esta medida para que España tuviera el mismo horario que la Alemania nazi y los países de Europa Central.

El horario de verano se recuperó en España en los años 70

El horario de verano resucitó en España y en el resto de Europa en los años 70 por la crisis del petróleo y sigue vigente hasta que no haya cambios a nivel europeo.

De hecho, es la Unión Europea la que fija una fecha y una hora comunes a todos los Estados miembros para el comienzo y el fin del conocido como horario de verano. La última comunicación de la Comisión Europea al respecto fue de 2021. Entonces se trasladó cuándo se tenían que producir los cambios hasta 2026: los últimos fines de semana de marzo y octubre, respectivamente, a las 02:00 hora española.

Los cambios de hora están vigentes hasta 2026, pero se debe decidir qué ocurrirá a partir de los años siguientes. Aunque en 2018 la Comisión Europea propuso acabar con el horario bianual y dar a cada país libertad para decidir si consolidar en su territorio un huso u otro, la falta de evaluaciones de impacto y el miedo a la fragmentación dentro de la UE llevó entonces a los Estados miembro a aparcar la revisión.

La encuesta encargada en ese momento y en la que participaron 4,5 millones de europeos arrojó un resultado contundente: el 84 % de los europeos -el 93 % en el caso de los españoles- se pronunció a favor de eliminar esta práctica.

En un principio el 31 de marzo de 2019 iba a ser el último cambio de hora que se realizaría en la Unión Europea, pero el Parlamento Europeo pidió retrasar hasta 2021 la eliminación de los cambios de hora propuesto por la Comisión Europea.

En 2021, la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo pidió de nuevo acabar con esta práctica aunque el Consejo de la UE no se había posicionado al respecto.

De retomarse este debate, los gobiernos de los diferentes países deberán negociar con la Eurocámara sobre la base de una propuesta de la Comisión Europea.

Por qué se hace el cambio de hora

Originalmente, el cambio de hora fue adoptado para reducir el consumo de electricidad, aprovechando más horas de luz solar. Pero el informe más actual sobre este asunto, elaborado por la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo en 2018, detalla que si bien los cambios estacionales de hora pueden producir ahorros, estos son marginales, y no hay certeza de que los beneficios se obtengan en todos los Estados miembros de la UE.