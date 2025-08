Qué es la enfermedad de Lyme que padece el cantante Justin Timberlake

Justin Timberlake, músico, actor y ganador de dos Grammy´s, ha anunciado a través de un post de Instagram que padece la enfermedad de Lyme. El artista reconoce que ha estado luchando durante meses contra la enfermedad mientras seguía con su gira. "Decidí que la alegría que me da actuar supera con creces el estrés pasajero que sentía en mi cuerpo", escribe.

Parece que no se ha equivocado en esta decisión, porque en este mensaje describe su gira como "gratificante, divertida y emotiva" y es que lleva más de 30 años encima de un escenario "dando todo lo que tengo", reconoce. Esta última gira se ha alargado por más de dos años.

¿Cómo es la enfermedad de Lyme?

Esta enfermedad infecciosa causada por algunas de las bacterias del género Borrelia, se puede contraer por la picadura de una garrapata que la contenga, los síntomas se manifiestan como sarpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Timberlake explica que sentía "un dolor nervioso enorme, cansancio y malestar extremos" por lo que se plateó dejar la gira a medias.

Se encuentra la mayoría de las veces en países de Europa Central y del Este, y aunque no sea mortal, si no se trata pronto, la infección puede extenderse a las articulaciones, al corazón y al sistema nervioso. No es la primera vez que escuchamos hablar de ella, Bella Hadid y Justin Bieber también han sufrido de esta enfermedad.

Timberlake describe su experiencia como "implacablemente debilitante"

"Si habéis pasado por esta enfermedad o conocéis a alguien que la tenga, sabéis que vivir con ella puede ser implacablemente debilitante, tanto mental como físicamente", explica Timberlake. También cuenta que cuando recibió la noticia se quedó en "shock".

Cuando recibí el diagnóstico por primera vez, me quedé en shock

El artista se lo toma con optimismo, "al menos pude entender por qué a veces estaba en el escenario con un dolor nervioso enorme o sintiendo cansancio o malestar", escribe. Además, aprovecha para anunciar que hará todo lo posible para "ayudar a otros que estén pasando por esta enfermedad".