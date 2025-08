Qué dice de ti tu forma de usar WhatsApp, según psicólogos

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería móvil que más se usan en el mundo. Según los datos más recientes disponibles directamente de la empresa Meta (dueña de esta aplicación), WhatsApp cuenta con 3.000 millones de usuarios activos mensuales.

Una nueva forma de comunicación, que como todas, también puede revelar ciertos rasgos de tu personalidad, tus hábitos emocionales y tu estilo de comunicación.

Igualmente, tienes que tener en cuenta que nuestro comportamiento digital tiene en cuenta otros aspectos, más allá de cómo sea personalidad y necesidades emocionales:

El contexto importa mucho (no todo es personalidad).

Cambiamos de comportamiento dependiendo del entorno (laboral, familiar, amistades).

Las interpretaciones no son diagnósticos, sino posibles tendencias.

Exploramos algunos aspectos psicológicos que se desprenden de la manera de usar esta aplicación según estudios y análisis psicológicos sobre el comportamiento digital.

Velocidad de respuesta

¿Respondes inmediatamente cuando ves una notificación? ¿O, por el contrario, esperas un tiempo hasta que puedes responder tranquilamente? Si respondes de inmediato, podrías ser una persona ansiosa por mantener buenas relaciones, empática y comprometida con los demás.

En el caso de que tardes en responder o lo haces cuando quieres, es posible que valores tu espacio personal, seas más introvertido o te guste tener control sobre tus interacciones. Y por último, si sueles dejar en visto, es posible que tengas una actitud más despreocupada, asertiva o incluso evasiva, dependiendo del contexto. Como decíamos, nuestro comportamiento digital no refleja exclusivamente nuestras emociones, las circunstancias son, en buena medida, importantes.

Uso del doble check azul (confirmación de lectura)

Antes de que WhatsApp ofreciera la opción de desactivar el doble check azul la presión de contestar era mayor, pero una vez introducida esta opción, muchas personas se han relajado. De todas maneras, hay personas que aún teniendo esta posibilidad, la siguen teniendo activada. Si eres de esas personas, es posible que seas una persona transparente, abierta y no te importa que los demás sepan cuándo leíste sus mensajes.

Por el contrario, si has optado por desactivar el doble chek azul, probablemente valoras mucho tu privacidad o no quieres sentir presión para responder de inmediato.

¿Mensajes de voz vs. texto?

La comunicación ha cambiado muchísimo en estos últimos años. Hemos pasado de dejar de hacer llamadas para chatear por mensajes constantemente y ahora parece que estamos en la edad dorada de los mensajes de voz. La realidad es que una comunicación oral es más expresiva, ya que se puede apreciar mejor el tono y los matices de lo que la otra persona nos quiere contar. Es por eso que las personas que usan muchos audios suelen ser más expresivos, emocionales o espontáneos. Aunque también está la posibilidad de que simplemente les resulta más cómodo hablar que escribir. Por el contrario, si tiendes a escribir más mensajes de texto, es posible que tiendas a ser más reservado, racional, o prefieres pensar bien lo que vas a decir.

Estilo de escritura y uso de emojis

Aunque la comunicación escrita es menos expresiva, existen algunos elementos como los emojis y signos de exclamación, que nos ayudan a transmitir nuestro mensaje de forma más expresiva. Las personas que suelen usar estos elementos son más extrovertidos, entusiastas y buscan transmitir emociones claras.

En el caso contrario, la escritura formal de mensajes de texto y sin emojis, se transmite seriedad, más racionalidad, o que seas una persona que te gusta mantener una comunicación más profesional o contenida.

Participación en grupos

La comunicación humana es fascinante, y aunque cambie de medio, siempre se pueden distinguir rasgos de las personas al realizarla. Según el estudio realizado por Aharony & Gazit en 2016, The importance of the WhatsApp family group: an exploratory analysis, las personas con mayor apertura a nuevas experiencias y con importantes lazos afectivos hacen un uso más relevante y frecuente de estos grupos familiares. Está claro que no vamos a interactuar igual en un grupo de WhatsApp familiar, que en un grupo de WhatsApp de excompañeros de estudios. Pero si eres una persona activa en muchos grupos, es muy probable que seas sociable, curioso y disfrutes perteneciendo a comunidades. Si, por el contrario, sueles silenciar o ignoras los grupos, posiblemente te abruman las interacciones sociales digitales, o prefieres relaciones más personales.

Compartir estados

Dentro de todas las funcionalidades que nos ofrece esta plataforma de comunicación, tenemos la posibilidad de incluir estados con mensajes, fotografías o enlaces. Esta también es una manera de comunicarnos (aunque de una manera indirecta) y denota un rasgo de personalidad. Si sueles actualizar tu estado con frecuencia, es que te gusta compartir tu vida y expresar cómo te sientes.