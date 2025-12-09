Lo que debes comprobar sí o sí en los regalos a niños esta Navidad: piezas pequeñas, pilas o costuras

Con la llegada de la Navidad y la época de los regalos hay que tener en cuenta una serie de cuestiones fundamentales a la hora de elegir los más adecuados, especialmente en el caso de los más pequeños. "Cuando estamos con los más pequeños, pueden caer verdaderas armas con apariencia inocente en sus manos", advierte Patricia Suárez en Por fin.

Laseguridad, la calidad, el valor educativo y la edad son algunos de los factores que hay que tener en cuenta. Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), apunta que en materia de seguridad se debe prestar atención a materiales que no sean tóxicos, "piezas que no sean pequeñas y que cumplan con las normas y certificados" de la Unión Europea.

"También hay que elegir adecuadamente la edad, ya que el juguete tiene que estar adaptado a la edad del niño, a su desarrollo físico y cognitivo", añade. En el caso de regalos que apuesten por la tecnología, Suárez detalla que deben "aportar un valor educativo y de entretenimiento" sin que suponga la sustitución de un juego activo para los pequeños.

Qué es el término CE y por qué es importante

Ligado a todas estas cuestiones, el término CE cobra relevancia. Atendiendo a su definición, estas siglas significan 'Comisión Europea' y garantiza que el producto ha pasado todos los controles de seguridad exigidos por la Unión Europea. Pero hay un detalle a tener en cuenta: no se debe confundir con 'China Export'. "Todo lo que entre de otro país tiene que cumplir con nuestra norma", recuerda Suárez. "Todos los años separan muchos juguetes en la frontera y se quedan paralizados", añade.

Ahora bien, ¿cómo diferenciarlo? Siguiendo el consejo de la presidenta de ASUFIN, la mejor opción es hacer una búsqueda en Internet y comparar visualmente ambos logos, ya que aunque presentan similitudes, se pueden diferenciar. Además, los juguetes "deben llevar de forma legible, visible, permanente y en castellano el nombre o la marca, el modelo, la serie y el lote". Según apunta Suárez, es vital "porque si hay cualquier problema, es lo que ayuda a identificar".

Qué hacer con las piezas más pequeñas

En términos de seguridad, además de cerciorarse de que el juguete tenga el término CE, es importante atender a las piezas más pequeñas que, por norma general, suelen ser las más peligrosas. Por ello, Suárez aconseja "evitar puntas afiladas" y piezas diminutas. También hay que "revisar la resistencia de las costuras, ya que los peluches contienen fibras que pueden ingerir los pequeños".

En el caso de las pilas, "hay que cerciorarse de que estén en un espacio cerrado que solo se pueda abrir con la ayuda de una herramienta", como un destornillador. Para los juguetes que contengan piezas móviles, "hay que asegurarse de que no se pillen los dedos con el mecanismo". Si por ejemplo tiene "correas o cuerdas, hay que comprobar que no sean largas como para enrollarse alrededor del cuello".