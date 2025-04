Qué daños del hogar te cubre el seguro: cómo reclamar los desperfectos por el apagón

Tras el gran apagón eléctrico que dejó sin suministro a millones de hogares en España el pasado 28 de abril, muchas personas afectadas se preguntan qué hacer si sus electrodomésticos, como lavadoras, frigoríficos o televisores, han resultado dañados por la interrupción del servicio. El Ministerio de Consumo ha publicado una guía para aclarar algunos puntos clave.

De momento, no se han determinado compensaciones específicas por daños materiales, ya que se está investigando el origen del apagón. Esto significa que, hasta que no se conozca si la responsabilidad recae sobre una empresa suministradora, una infraestructura concreta o un hecho fortuito, no se pueden establecer indemnizaciones automáticas por los desperfectos sufridos.

Consulta con tu seguro

Sin embargo, el Ministerio recomienda a las personas afectadas consultar las pólizas de seguros del hogar que tengan contratadas. Muchos seguros contemplan situaciones de “fuerza mayor” o daños derivados de cortes eléctricos, por lo que podrían cubrir desde la reparación o sustitución de electrodomésticos hasta la pérdida de alimentos almacenados.

Además, dado que se ha otorgado a los consumidores afectados la categoría de “personas consumidoras vulnerables”, sus derechos están especialmente protegidos por la normativa. Por eso, desde el Gobierno se insta a las compañías de seguros y suministradoras a facilitar los trámites de reclamación y a actuar con flexibilidad ante las solicitudes.

Haz fotos de los daños

En cualquier caso, se recomienda documentar los daños sufridos (fotografías, informes técnicos, facturas de reparación o compra) y conservar cualquier comunicación con aseguradoras o proveedores. Esta información será clave a la hora de reclamar posibles compensaciones en cuanto se esclarezca la situación