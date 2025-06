Por qué se celebra el Día del Orgullo LGTBIQ+: origen y significado

El 28 de junio se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo LGTBIQ+, una fecha marcada en el calendario del colectivo para reivindicar los derechos y la igualdad, así como seguir luchando contra la discriminación y la violencia que sufren las personas por su orientación sexual o identidad de género.

En España hay convocadas multitudes de manifestaciones y actos bajo el lema '20 años avanzando en derechos'. En ciudades como Madrid o Barcelona no se celebran hoy, pero el 28 de junio marca el inicio de las actividades que marcan las celebraciones de este colectivo.

Origen

El 28 de junio de 1969 se produjo una redada policial en el bar neoyorquino Stonewall Inn contra las personas homosexuales. Tras ver cómo la policía se ensañaba con las personas trans y queer, la gente lanzó a la policía botellas y ladrillos.

Entre estas personas que se enfrentaron a la policía destaca Maysha P. Johnson, mujer trans afroestadounidense que, según muchos testigos, fue la que lanzó la primera botella a la policía; Stormé DeLarverie, una cantante de jazz lesbiana que tras ser golpeada por la policía preguntó a la gente que se encontraba en el lugar "Why don’t you guys do something?" (¿Por qué no hacéis algo?); y Sylvia Rivera, activista trans que a grito de "¡No nos iremos!" se enfrentó a los agentes.

Las protestas se sucedieron durante los siguientes cinco días. Centenares de jóvenes acudía a Stonewall para organizar piquetes o pintar grafitis. Aunque la represión policial intentó silenciarlos, la prensa se hizo eco y por ello se considera el 28 de junio como el origen del Orgullo LGTB moderno.

Primera marcha del orgullo en 1970

Un año después de lo ocurrido se celebró la primera marcha oficial del Orgullo LGTB. La organizaron el Frente de Liberación Gay (GLF) y la Gay Activists Alliance. Bajo el lema 'Christopher Street Liberation Day' recorrieron 51 manzanas de Nueva York hasta Central Park.

Durante el recorrido se sumaron miles de personas que corearon lemas como 'Say it loud, gay is proud!' (¡Dilo alto, gay es orgullo!). No solo en Nueva York se hizo esta marcha, en San Francisco celebraron el Gay Freedom Day Parade, mientras que en Los Ángeles convocaron una marcha llamada Christopher Street West Parade y en Chicago desfilaron hasta el Lincoln Park.

Con el paso de los años fueron sumándose otras ciudades

A partir de 1971 tras el éxito de las celebraciones en Estados Unidos, la celebración del orgullo LGTBIQ+ cruzaron el charco. Estocolmo, Londres o París se sumaron a estas celebraciones. En Berlín la primera se celebró en 1979 y en Argentina en 1992, todavía bajo el régimen de la dictadura.

Por su parte, en España la primera manifestación por el orgullo LGTB tuvo lugar en Barcelona en 1977. La organizó el Front d'Alliberament Gai de Cataluña y asistieron entre 4.000 y 5.000 personas.

En 1999, el presidente estadounidense Bill Clinton declaró el mes de junio como 'Gay and Lesbian Pride Month' y en 2009 Barack Obama amplió la denominación a LGTB Pride Month.

Evolución de las siglas LGTBIQ+

El acrónimo LGTBIQ+ ha evolucionado con el paso de los años para agrupar y visibilizar a todas las personas que integran al colectivo. En la década de 1990 el acrónimo estaba formado únicamente por las siglas LGB (Lesbianas, Gays, Bisexuales). La T (Transexuales) se incluyó a finales de esa misma década, porque el activismo trans exigió ser reconocido.

Ya en los 2000 se incorporó la I (intersexual). La Q (Queer) es la última que se ha añadido para representar a las personas que se identifican como queer (fuera de las etiquetas tradicionales). El símbolo + ha empezado a popularizarse más recientemente para incluir a otras identidades como las personas no binarias.