Por qué las carreteras están llenas de baches por las intensas lluvias

El temporal que sigue azotando a la península mantiene este lunes un total de 170 carreteras cerradas por inundaciones y desprendimientos, tres de ellas de la red principal, en Cádiz, Jaén y León.

Del total de carreteras cerradas al tráfico por las lluvias, 140 se localizan en Andalucía, la comunidad más afectada por la borrasca, según los datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Otro de los problemas que están dejando las intensas lluvias en las carreteras españolas tras el paso de la borrasca Leonardo y la borrasca Marta son los baches.

Por qué hay baches tras las lluvias

Cuando las lluvias son muy intensas, el agua se cuela bajo el asfalto si el pavimento tiene microgrietas. El agua se queda atrapada en las capas inferiores, por lo tanto, el suelo se debilita.

La base del suelo pierde la compactación al empaparse y ya no aguanta igual el peso. Así, con el tráfico, sobre todo de camiones y autobuses, el asfalto cede en los puntos débiles y aparece el bache.

Además, si tras la lluvia, baja la temperatura y el agua provoca que se rompa aún más el pavimento. Si la lluvia ocurre en climas fríos, el agua infiltrada se congela, se expande y rompe el asfalto desde adentro. Al derretirse, deja un hueco que luego se convierte en bache.

Por qué aparecen de "golpe"

La Infiltración y debilidad interna son las razones de que los baches aparezcan de "golpe". La lluvia solo es el detonante final de un problema que llevaba tiempo formándose.

La reparación de los baches suele ser lenta porque para reparar bien es necesario que el asfalto está completamente seco y con lluvia constante solo se hacen parches temporales.

Después de las lluvias fuertes, hay que tener cuidado con los charcos que encontramos por la carretera, sobre todo con los que son oscuros, ya que muchos esconden baches. Es recomendable reducir la velocidad en carreteras secundarias y si se ve un bache peligros, avisar al ayuntamiento o a la DGT.