Qué es el Boysober: la tendencia de las mujeres para abandonar las apps de citas y priorizar su bienestar emocional

El cansancio por las aplicaciones de citas y las relaciones tóxicas han dado lugar a una nueva tendencia que gana terreno entre las mujeres: el 'Boysober'. Esta práctica, que surgió en la plataforma TikTok en 2024, se basa en tomarse un descanso de las relaciones amorosas y, sobre todo, de las aplicaciones de citas. Un fenómeno que han comentado en el programa JELO de Onda Cero, donde han abordado su origen, significado y por qué los oyentes van a tener presente el término durante el próximo 2026.

En JELO han querido valorar por qué a partir del término 'Boysober' no se renuncia a los hombres como tal, sino que es una forma de détox emocional. Desde desinstalar las apps de citas hasta dejar de buscar validación externa y priorizar el bienestar emocional de una misma. Una respuesta a la saturación que muchas mujeres sienten tras años de citas fallidas y relaciones tóxicas y que ha trasladado la idea de tener pareja a segundo plano.

El origen de Boysober y el cansancio con las aplicaciones de citas

El término Boysober surge de la unión de las palabras inglesas boy (chico) y sobriety (sobriedad). Boysober empezó a popularizarse en 2024 en la plataforma TikTok por la comediante neoyorquina Hope Woodard y, desde entonces, el concepto se ha extendido como una reivindicación de pausa frente a las apps de citas. Una pausa emocional que busca que las mujeres que recurren a esta práctica se tomen un descanso de las relaciones y que prioricen su bienestar emocional. En definitiva, desaparecer del mapa sexoafectivo.

En JELO se ha destacado que esta tendencia conecta con mujeres jóvenes que sienten frustración y decepción con las apps de citas. En general, un falso sentimiento de validación. Este concepto no plantea un rechazo a las relaciones, sino un tiempo de reflexión para volver con un pensamiento más claro sobre qué es lo que se quiere en una relación.

Nuevas formas de relación con el 'Boysober'

En JELO también se comparó el término Boysober con otros ejemplos culturales, como canciones o películas. Algunas como La boda de Rosa, que ponen el foco en el amor propio antes que en tener una pareja, con la idea central de que para construir vínculos sanos primero es estar bien con una misma.

Como se subrayó en el programa, el auge de este término refleja un cambio en la manera de entender las relaciones sentimentales, sobre todo entre mujeres, que no consideran imprescindible tener pareja para sentirse plenas. Un fenómeno que, según los colaboradores de JELO, seguirá dando de que hablar en los próximos años.