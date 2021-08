¿Por qué algunas personas vacunadas se contagian de coronavirus?

Cada día es más habitual conocer casos de personas vacunadas que se contagian de coronavirus, aunque en su mayoría no presentan síntomas o son muy leves. Muy pocas acaban en el hospital, pero lo que cabe esperar si se mantiene este ritmo de vacunación es que el número de ingresados vacunados supere al de los que no lo están.

Lo cual no sería sino la consecuencia de que la cobertura vacunal ha alcanzado una cota más que deseable sin olvidar lo fundamental: que con estos antídotos, el número de hospitalizados y fallecidos es notablemente inferior al que habría sin ellos.

Así lo explican José Manuel Jiménez, investigador en el Departamento de Enfermedades Infecciosas del King's College de Londres, y Manuel Franco, epidemiólogo y profesor de la Universidad

de Alcalá de Madrid y de la Johns Hopkins University.

Las vacunas actuales no previenen el contagio

Pero, ¿cómo es posible que personas con la pauta completa se estén infectando con el virus si lo que nos dicen es que más del 87 % de los mayores de 40 años está ya protegido con sus dosis correspondientes? La respuesta es la que se ha dado siempre: ninguna de las vacunas actuales es esterilizante. Es decir, no previenen el contagio.

¿Y aun así son tan efectivas como nos cuentan? Lo primero que hay que recordar es que ninguna lo es al 100 %; y lo segundo, que su objetivo principal no es evitar la infección, sino que las personas

desarrollen formas graves de la enfermedad y fallezcan. Y es en este terreno en el que están desplegando todo su arsenal.

Los ingresos hospitalarios y las muertes, los datos en los que debemos fijarnos

"La efectividad de las vacunas hay que valorarla principalmente en la prevención de la enfermedad, los ingresos hospitalarios y las muertes. De hecho, lo que estamos viendo es que, aunque las personas

vacunadas pueden infectarse, la infección suele ser asintomática o con síntomas leves", afirma el experto en infecciosas y doctor en Biociencias Moleculares por la Universidad Autónoma de Madrid.

Con lo que su principal función "está más que cubierta", añade Franco, también portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).

El 31 de enero pasado, en pleno pico de ingresos hospitalarios de la tercera ola, había un 24 % de camas ordinarias ocupadas con pacientes covid y un 45 % de las unidades de cuidados intensivos.

La incidencia por aquellos días rozaba los 900 casos por 100.000 habitantes y los fallecidos semanales superaban los 1.500. El mismo 31 de enero, 1,6 millones de ciudadanos tenían una dosis administrada y 357.892 la pauta completa.

Seis meses después España, con el 56,8 % de sus habitantes inmunizados y más de 56 millones de dosis pinchadas, ocupa los primeros puestos de población completamente vacunada. Y lo hace en plena remisión de la quinta sacudida que da el virus en año y medio en la que ha llegado a tocar un máximo de incidencia de 700 casos.

Aunque aumenta exponencialmente según baja la edad de los contagiados: en el grupo de mayores de 80 años es de 276; en el de 70-79, 199; en el de 60-69 sube a 322; en el de 50-59 a 339; en el de 40-49 a 434 y en el de 30-39 a 817, hasta dispararse en el de 20-29 a 1.653 y a 1.524 en el grupo de 12 a 19. La tasa de los menores de esa edad cae a 546.

El pico de hospitalizaciones y ucis se espera en breve: de momento, se encuentran en un 8,24 % las primeras y en un 18,31 % las segundas. La edad media de los ingresados ha bajado a los 45-50 años y la de los pacientes críticos a 50. En la última semana han fallecido 199 personas.

Más vacunados en hospitales que no vacunados

Un 5,5 % de los enfermos covid hospitalizados tiene la pauta completa frente al 83,4 % que no tiene ninguna dosis, aunque los porcentajes podrán revertirse y "de hecho sería lo esperable si

España sigue vacunando al ritmo que lo hace", responde Jiménez.

Tan simple como pensar que si el 100 % de la población estuviese vacunada, el 100 % de los hospitalizados serían personas vacunadas. Pero, eso sí, "no hay que olvidar que el número de hospitalizados en este caso sería notablemente menor que el que habría sin vacunas". Eso pasa porque no tienen esa efectividad del 100 %, bien porque "en ciertos individuos no funcione bien o la respuesta no sea óptima", con lo que acaba desarrollando formas graves de la enfermedad o incluso muere.

Con los más mayores ocurre además que, con el paso de los años, el sistema inmune "también envejece y se deteriora, por lo que la respuesta inmune frente a enfermedades infecciosas o la protección conferida con las vacunas empeora con el tiempo". Es el llamado proceso de inmunosenescencia.

Sea como sea, Jiménez pide mucha cautela a la hora de analizar los datos antes de lanzar conclusiones erróneas: "Lo realmente importante es analizar el porcentaje de vacunados que requiere

hospitalización en un grupo de riesgo determinado y compararlo con el grupo de no vacunados".

Es decir, no hablar de vacunados hospitalizados dentro del grupo total de personas ingresadas con covid, sino calcular los vacunados que han requerido hospitalización dentro del mismo grupo de

vacunados, hacer lo mismo con el de no vacunados y comparar ambos porcentajes.