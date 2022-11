El coronavirus continúa evolucionando y ya se han detectado nuevas subvariantes del virus original en numerosos países europeos.

Las dos subvariantes de Ómicron BQ.1 y BQ.1.1 son descendientes de la BA.5 y son variantes preocupantes porque se propagan mas fácilmente que las variantes anteriores y pueden esquivar la inmunidad previa. Estas variantes son llamadas en redes y en algunos otros ámbitos como "Perro del infierno", debido a su rápida transmisión y mayor capacidad de contagio.

[[H3:Por qué no es adecuado llamar ‘perro del infierno’ a la nueva variante Covid]]

El doctor Jairo Mendez Rico, asesor en enfermedades virales emergentes en la Organización Panamericana de la salud, asegura que no hay cabida para este tipo de nombres que se le han dado en redes. "No solo no son una denominación oficial sino que además no es aceptada por la Organización Mundial de la Salud y que generan un pánico innecesario".

'Perro del infierno' no es aceptada por la Organización Mundial de la Salud

¿Por qué se le llama 'perro del infierno'?

Este nombre hace alusión al Cancerbero, que en la mitología griega era el perro de Hades que tenía de tres a cincuenta cabezas y que protegía las puertas del infierno para que los muertos no salieran y los vivos no pudieran entrar. De ahí su relación metafórica con la nueva variante de la que, según quieren dar a entender en redes, es difícil escapar.

Este tipo de nombres generan un pánico innecesario

Contagios en España y el resto de Europa

La bajada de las temperaturas han provocado un aumento de los casos de coronavirus en España, pero esta vez las responsables son las subvariantes BQ1 y BQ.1.1, según asegura la ministra de Sanidad, Carolina Darias y se espera que estas dos variantes serán las causantes del 50% de los contagios en Europa entre noviembre y diciembre.