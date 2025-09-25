El PSOE presume del halago de Bill Gates a Sánchez: "España está en el lado bueno de la historia"

El PSOE ha sacado pecho del reconocimiento que el cofundador de Microsoft Bill Gates dedicó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrega del premio Global Goalkeeper 2025 en Nueva York. En un mensaje en redes sociales, los socialistas han compartido un vídeo con las palabras de Gates y han concluido que "España está en el lado bueno de la historia."

El elogio de Gates a Sánchez

Durante el evento organizado por la Fundación Gates, el magnate destacó la labor del presidente español en materia de cooperación internacional y salud global, pero con clara alusión a la postura del Ejecutivo con la guerra de Gaza: "Al menos un país está dando un ejemplo diferente. Un país que da un paso adelante, no solo por su propio pueblo, sino por toda la humanidad. Y eso se debe, en gran parte, a su presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.”

A continuación, Gates entregó personalmente el galardón a Sánchez, con quien mantuvo después una conversación pública sobre los retos globales y el papel de España en la cooperación internacional.

Reconocimiento al compromiso con la salud global

La Fundación Gates distinguió a Sánchez por su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Destacó el aumento de las aportaciones españolas al Fondo Mundial contra la malaria, el sida y la tuberculosis, que crecieron casi un 12 % este año. También subrayó el incremento del 30 % en la contribución a la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (Gavi).

Además, Sánchez vinculó la seguridad internacional no solo al gasto en defensa, sino también a políticas contra el cambio climático y a la cooperación en salud. “Creo que hay un mensaje incorrecto por parte de los países occidentales, que es: vamos a incrementar nuestro gasto en defensa, pero a reducir nuestro gasto en ayuda”, afirmó, aludiendo al “neoimperialismo de Putin” en el este de Europa.