El PSOE plantea aumentar a 500 euros la multa por aparcar en plazas reservadas a personas con discapacidad

El PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para aumentar la multa por aparcar en plazas reservadas para personas con discapacidad. La cuantía pasaría de los 200 euros actuales a 500 euros, según el texto de la propuesta al que ha tenido acceso Europa Press.

Si la medida sale adelante, se modificaría el Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. La infracción, que ahora está catalogada como "grave", pasaría a ser "muy grave".

La sanción se reduciría a la mitad si se paga pronto

Al igual que ocurre en la actualidad, si la multa se paga pronto, no se deberán abonar 500 euros, sino que la cantidad quedaría reducida a la mitad -250 euros-. La propuesta fue registrada el pasado 16 de octubre en el Congreso y cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y de la Dirección General de Tráfico.

En 2024, según los datos ofrecidos por la DGT, se impusieron 12.000 multas por estacionamiento indebido en este tipo de plazas. Madrid, Andalucía y Cataluña son en las que más se cometieron estas incidencias.

El PSOE asegura que se trata de una propuesta que llega tras "muchas peticiones" de particulares y organizaciones de discapacidad "que claman por la agravación de esta infracción concreta, y en consecuencia, por el aumento de la sanción que lleva aparejada".

Un problema de "escasez de plazas", pero también de "mal uso"

El objetivo de esta medida es que los conductores hagan "un buen uso de las zonas de estacionamiento reservadas a las personas con discapacidad". Según el texto, las personas con discapacidad pasan por "serios problemas" en sus desplazamientos, por "las dificultades" a las que se enfrentan a la hora de aparcar "cerca de su destino".

Es un problema no solo de "escasez de plazas", también de "mal uso que se hace de ellas" por el resto de usuarios, que aparcan "sin estar autorizados", lo que es un comportamiento "especialmente insolidario y reprochable".

Esta iniciativa se engloba en una enmienda que presentaron de forma conjunta PSOE y Sumar en mayo a una proposición de ley de la formación socialista por la que se propone reducir la tasa máxima de alcohol al 0,0. Si bien, esta medida lleva retraso, porque aunque se registró hace casi un año, el Congreso ha recibido 32 enmiendas, entre ellas la de aumentar las sanciones por estacionar en plazas reservadas para personas con movilidad reducida.