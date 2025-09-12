Psicópatas cotidianos: cómo actúan y por qué es tan difícil que los detectamos

En Psicología se considera que una persona es psicópata cuando "presenta un patrón persistente de comportamientos y rasgos psicológicos asociados con la psicopatía, un trastorno de personalidad incluido dentro del trastorno antisocial de la personalidad (TAP) en manuales diagnósticos como el DSM-5".

La causa de este patrón psicológico es multifactorial:

Biológicas: existe una disminución de la actividad en áreas cerebrales relacionadas con la empatía (como la corteza prefrontal y la amígdala).

Genéticas: mayor predisposición hereditaria.

Ambientales: abuso o negligencia en la infancia (aunque no todos los psicópatas tienen este historial).

Existen rasgos muy característicos de este tipo de personas que podemos identificar rápidamente, pero en este artículo vamos a repasarlos todos. De esta manera podremos conocer con exactitud los criterios clave para identificar a un psicópata.

Rasgos emocionales/interpersonales

Los rasgos emocionales e interpersonales de una persona hacen referencia a cómo alguien vive y gestiona sus emociones (parte emocional) y se relaciona con los demás (parte interpersonal). En este sentido, los más comunes entre personas con psicopatía son:

Falta de empatía : incapacidad para sentir compasión o entender el dolor ajeno.

: incapacidad para sentir compasión o entender el dolor ajeno. Encanto superficial : manipulación y habilidad para parecer sociable o carismático (pero sin conexión emocional real).

: manipulación y habilidad para parecer sociable o carismático (pero sin conexión emocional real). Grandiosidad : autoimagen exagerada (egocentrismo extremo).

: autoimagen exagerada (egocentrismo extremo). Falta de remordimiento: no sentir culpa por dañar a otros.

Comportamientos antisociales

No hay que olvidar que la psicopatía es un trastorno de personalidad incluido dentro del trastorno antisocial de la personalidad (TAP), por lo que muchos de los comportamientos que tienen estas personas son antisociales:

Impulsividad : actúa sin pensar en consecuencias.

: actúa sin pensar en consecuencias. Irresponsabilidad : incumplimiento constante de normas sociales, laborales o legales.

: incumplimiento constante de normas sociales, laborales o legales. Engaño patológico : miente con facilidad para obtener beneficios.

: miente con facilidad para obtener beneficios. Agresividad: tendencia a la hostilidad o violencia (no siempre física; puede ser psicológica).

¿Qué hay de verdad en la famosa relación de psicópata-asesino en serie?

Las características que definen a las personas psicópatas hacen que suelan tener estilos de vida parasitarios, es decir, realmente crean una dependencia de otros para sobrevivir (sin esfuerzo propio). Además, también pueden tener comportamientos criminales o delictivos de forma recurrente. Hay que puntualizar que aunque algunos psicópatas cometen crímenes violentos, pero muchos se adaptan a la sociedad. Existen psicópatas integrados que ejercen como líderes empresariales, políticos o manipuladores en entornos sociales. Es decir, puede que estén ejerciendo violencia, pero sin que sea física, eso sí, su falta de empatía y manipulación, sin duda, pueden dañar a su entorno.

¿Se puede tratar la psicopatía?

Solo un psiquiatra o psicólogo especializado puede diagnosticar y tratar la psicopatía.

El diagnóstico se suele realizar a través de entrevistas clínicas y tests como el PCL-R, que evalúa 20 rasgos, puntuando de 0 a 40; se considera psicopatía con ≥30 puntos.

Hay que dejar claro que la psicopatía no tiene cura, pero ciertas terapias, como la terapia cognitivo-conductual, pueden ayudar a manejar conductas peligrosas. Sin embargo, muchos psicópatas no buscan tratamiento por falta de autocrítica.