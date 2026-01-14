Un psicólogo de Harvard revela cinco señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos

Los niños necesitan poner en práctica ciertas habilidades para desarrollar la confianza y la resiliencia, pero muchos padres se apresuran a ofrecer soluciones a sus hijos antes de que ellos se hagan cargo de un problema o situación que les ocurra.

Así, la sobreprotección puede estar impidiendo que el niño crezca y aprenda a resolver sus propios problemas y transmite a los niños que el mundo es inseguro y no pueden afrontar sus retos sin el apoyo de los adultos. Esto puede afectar a su confianza y amplificar su ansiedad.

La psicóloga clínica y profesora de la Facultad de Medicina de Harvard, Meredith Elkins, está especializada en trastornos de ansiedad en niños y padres y ha elaborado una lista de cinco señales de sobreprotección de los padres hacia los hijos.

Resuelves los problemas de tu hijo antes de que tenga la oportunidad de intentar resolverlos él

Los niños pueden tener dificultades y muchos padres intervienen instintivamente. Esto puede ocasionar que los niños se conviertan en personas inseguras y dependientes.Necesitan tener la oportunidad de resolver sus propios problemas, tropezar y triunfar por sí mismo.

Ante una situación así, se puede preguntar al niño si puede intentar resolver el problema por sí mismo antes de ofrecer soluciones. Así, se fomenta el pensamiento independiente de los niños.

Intenta proteger a su hijo de los sentimientos negativos

Muchos padres intentan evitar que sus hijos experimenten ansiedad, tristeza y frustración y para ello siempre intentan "arreglar" cada malestar. Pero los sentimientos dolorosos son una parte natural de la vida y los niños deben aprender a lidiar con ellos para conseguir un desarrollo saludable.

¿Qué hacer ante una situación de malestar? Se puede nombrar, validar y normalizar la emoción para que el niño pueda expresar confianza para lidiar con las emociones incómodas o sentimientos dolorosos.

Esperas que tu hijo sea frágil, en lugar de capaz

Otro patrón de sobreprotección puede ser ajustar las expectativas basándonos en lo que tememos que nuestro hijo no pueda manejar, en lugar de en lo que es capaz de aprender a manejar.

Bajar el listón para evitar disgustos a los niños es perjudicial para ellos y puede ser un alivio momentáneo pero es enseñarles fragilidad, lo que puede hacer que se vean a sí mismos como personas frágiles incapaces de afrontar clases o rutinas estresantes.

Ante esta situación habría que preguntarse si los retos a los que se enfrenta el niño son realmente arriesgados o solo incómodos. Es un error intentar protegerlos de todas las dificultades.

Da toda la importancia al resultado

La sobreprotección suele hacer hincapié en los resultados en lugar de enseñar al niño a superar los contratiempos y darle valor al proceso de aprendizaje. Los niños deben aprender a adaptarse y disfrutar del proceso, no solo centrarse en el resultado de una tarea.

Hay que dejar que los niños cometan errores y apoyarles mientras resuelven problemas, se adaptan y aprenden del proceso.

La ansiedad de los padres marca el crecimiento de los hijos

Los miedos de los adultos ante el fracaso o el juicio marcan muchos comportamientos de sobreprotección y los niños lo pueden interpretar como una falta de confianza de los padres en ellos. Esta actitud de los padres pone en duda las capacidades de los niños.

Los padres pueden reflexionar si sus actos parten de su inseguridad o incomodidad porque sus hijos se enfrenten a algo.

La clave está en el equilibrio: se debe guiar a los niños pero sin controlar. Se debe apoyar sin rescatar, orientar y confiar en ellos para que consigan seguridad y aprendan por sí mismo.