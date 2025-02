La psicología de la oposición, una de las mejores técnicas de Elon Musk para tener éxito

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ahora además forma parte del equipo de gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una decisión muy controvertida y criticada por buena parte de la sociedad. Musk está al frente del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental que tiene como objetivo recortar el gasto público.

Además del dinero, hay otras razones que han llevar a Musk a estar donde está. Lo explica su primera mujer, Justine Musk. Estuvieron casados hasta 2008 y seis años después de separarse dio una charla TED en la que contó varios secretos de la filosofía del hombre más rico del mundo.

Justine Musk también es conocida por ser una de las autoras de fantasía más reconocidas y tiene cinco hijos con el empresario: un par de gemelos y trillizos.

Saber decir "no"

En la charla TED, la exmujer de Musk explicaba que para el empresario saber decir "no" era una filosofía de vida: "Dijo que no a las personas que querían su tiempo, atención y energía. Dijo que no de una manera que protegiera sus recursos para poder canalizarlos hacia sus propios objetivos. Y entendí que detrás de cada no hay un 'sí' más profundo a lo que quieres".

La escritora explica que es una habilidad innata y crucial para quienes alcanzan un éxito tan grande como el de Musk porque implica saber afrontar la reacción de la otra persona cuando le dices no.

Esta idea también la compartía Bill Gates, quien decía que Warren Buffet es otro ejemplo de saber decir no, que es la primera piedra de la senda al éxito: "Sentarse y pensar puede ser una prioridad mucho mayor. No es un indicador de tu seriedad el hecho de que hayas ocupado cada minuto de tu agenda".

Por su parte, Steve Jobs también compartía esta idea: "Sé rápido para decir que no y lento para decir que sí", ya que decir que sí a todo significa dejar de lado tareas más importantes.

Psicología de la oposición

Todo esto es lo que se conoce como psicología de la oposición y, aunque nacemos con esta capacidad, la sociedad nos ha enseñado todo lo contrario. Justine Musk apuntaba en su conferencia que es una capacidad innata que se desarrolla entre los 18 meses y los 3 años, pero que acaba convirtiéndose en un estigma social que nos persigue hasta la edad adulta.

Decir que no supone enfrentarse a una situación en la que la consecuencia puede ser el aislamiento de la persona y miedo al rechazo. Esto está relacionado con el deseo de caer bien a todo el mundo y evitar confrontaciones. Decir no sin sufrir consecuencias ha pasado a ser una herramienta al alcance muy pocos.

La psicología ha estudiado cómo decir que no ayuda en las relaciones sociales y la autoestima sin dañar nuestro alrededor. Una de las técnicas es el "sándwich positivo", que consiste en incluir lo negativo entre aspectos positivos para suavizar sus consecuencias. Dominar esta técnica demuestra que es el inicio del camino hacia el éxito.