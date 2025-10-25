La provincia en la que amanecerá más tarde con el cambio de hora: no sale el sol hasta las 10

Esta noche a las dos serán las tres. El cambio de hora se mantiene y comienza el horario de invierno según el cual, de manera progresvia hasta diciembre, los días se irán acortando poco a poco. A pesar del debate originado tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de proponer a la Comisión Europea acabar con el cambio horario porque "yo ya no le veo sentido", todo sigue igual.

Muchos son los que han opinado estos días acerca de esta medida. Para la oposición es una cortina de humo para tapar otras cuestiones más importantes, mientras que expertos han comentado qué horario sería mejor. Con el cambio al horario de invierno, en A Coruña y Pontevedra, este domingo 26 de octubre amanecerá entre las 08:45 y 08:50 horas. Si bien, en el caso de mantener el horario de verano, en estas mismas provincias no saldría el sol hasta las 10 de la mañana, tal y como ha explicado el meteorólogo Roberto Brasero.

Así cambia la hora del amanecer y del atardecer por el horario de invierno

Donde también se va a notar que amanece más tarde tras el cambio al horario de invierno, es en zonas de Castilla y León Occidental, específicamente en Zamora y Salamanca, donde el sol saldrá alrededor de las 08:40 y las 08:45 horas. Ocurrirá lo mismo en Extremadura occidental, especialmente en Badajoz, donde amanecerá en torno a las 08:35 - 08:40 horas, o en lugares de Andalucía occidental, como Huelva, donde la hora del amanecer será similar.

Si bien, en el este peninsular, por donde sale el sol, va a amanecer una hora antes. En Barcelona, Valencia o Baleares el sol ya se verá en tono a las 7:15 - 7:25 horas. En estas zonas, además, atardecerá muy pronto, en torno a las 17:48 - 17:54 horas. En zonas del centro peninsular, como Madrid, saldrá el sol en torno a las 7:40 horas y se marchará a las 18:10 horas.

Qué día es el más corto del año por el solsticio de invierno

En el caso de mantenerse el horario de verano, esto se notaría en los meses de estío y de manera más acuciante en el este peninsular. Así en Menorca saldría el sol sobre las 05:15 horas y se pondría sobre las 20:30 horas.

Desde hoy y hasta diciembre, los días se irán acortando progresivamente hasta llegar al 21 de diciembre, el día más corto del año, cuando el sol alcanzará su posición más baja sobre el horizonte y realizará el arco más breve en el cielo. Ese día será el que menos luz solar haya en España. En Madrid, por ejemplo, el amanecer será a las 08:34 horas y el atardecer a las 17:52 horas, tan solo nueve horas y 17 minutos de luz.

El primer cambio horario se produjo en 1918 y luego durante varios años no se hizo ninguno -ni entre 1920 y 1925 ni entre 1930 y 1936-. En 1940 Franco lo recuperó para que España tuviera el mismo horario que la Alemania nazi y los países de Europa central. En 1970 se recuperó el horario de verano por la crisis del petróleo. Ya en 2018 la Comisión Europa hizo una encuesta en la que el 84% de los participantes votó a favor de terminar con el cambio de hora.