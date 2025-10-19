Las protectoras limitan la adopción de gatos negros para evitar sacrificios relacionados con Halloween

Las protectoras de animales están limitando la adopción de gatos para evitar sacrificios relacionados con la fiesta de Halloween.

Varias asociaciones españolas han decidido limitar temporalmente la adopción de gatos negros ante la proximidad de Halloween con el objetivo de evitar sacrificios o actos de crueldad vinculados a supersticiones.

Rituales en los días previos al 31 de octubre

Según denuncian estas protectoras de animales, cada año se registran casos de abandono, maltrato o rituales con estos animales durante las fechas previas al 31 de octubre.

Las entidades han reforzado los controles de adopción y aplazan las entregas hasta noviembre, por lo menos, en el caso de los gatos negros, e impulsan campañas educativas para desmontar mitos que asocian a los gatos con la mala suerte.

Los refugios recuerdan que estos felinos suelen ser los menos adoptados por los prejuicios estéticos y las supersticiones arraigadas en "las mentes más obtusas".

Veterinarios y colectivos animalistas reclaman responsabilidad y empatía insistiendo en que los animales no son objetos decorativos ni símbolos esotéricos, sino seres vivos que merecen protección y respeto permanente.

La opinión de Carlos Rodríguez: "La estupidez humana no tiene límite"

Sobre esta noticia ha opinado el presentador de 'Como el perro y el gato', Carlos Rodríguez, que ha dado su punto de vista como veterinario.

"Esto de Halloween, aunque parezca muy raro, hay que recordar que hay mucha gente que tiene la cabeza muy mal. En este planeta somos millones de personas y hay mucho tarado. Tened en cuenta que hay mucha gente que antes de Halloween adoptaba un gato y le hacía cosas raras, ritos satánicos, etc. Ahora menos porque las protectoras están mucho más concienciadas", explica.

Asegura que, según en su vida trabajando como veterinario, ha visto "dos gatos achicharrados por ritos de este tipo", así que sentencia: "La estupidez humana no tiene límite".